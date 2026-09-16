Урсула фон дер Лайен: Ще свикаме среща с Радев за нов коридор за връзка на Кавказ и Централна Азия с европейския пазар https://crimes.bg/po-sveta/ursula-fon-der-layen-shte-svikame-sreshta-s-radev-za-nov-koridor-za-vrazka-na-kavkaz-i-centralna-aziya-s-evropeyskiya-pazar/201303 Crimes.bg

Председателят на Европейската комисия изнася годишната си реч

♦ Ключовото послание в речта на Урсула фон дер Лайен - Европа трябва да стане независима в областта на енергетиката, икономиката, изкуствения интелект

♦ Създава се специален механизъм, който да гарантира съвместна защита на всички държави членки по подобие на НАТО

♦ Създаване на формат, който да гарантира сигурността на държави, които не са в Европейския съюз - Великобритания, Канада, Норвегия и Украйна

♦ Европа ще предприеме ответни мерки по отношение на хибридните атаки на Русия.

♦ Забрана на социалните мрежи за деца под 13 години, тези под 15 няма да могат да създават лични акаунти

♦ Създаване на „Среден коридор", осигуряващ връзка на Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

♦ Ще бъде организирана Регионална среща на върха за свързаност заедно с Румен Радев

Европейският съюз се намира в най-стабилното си състояние от когато и да било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива от Русия, трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да даде сигурност на гражданите. Можем да се гордеем с това. С тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен откри годишната си реч за състоянието на Европейския съюз, която произнесе в Страсбург. Тя се счита за едно от най-важните събития в календара на ЕП.

Състоянието на европейската икономика

"Икономиката ни устоя на последиците от войната в Близкия изток, нивата на безработица са ниски, но високите цени на горивата оказват натиск върху бизнеса и са предпоставка за тревога", заяви Фон дер Лайен. И подчерта, че на Европа е необходима устойчивост. Също така отбеляза, че Старият континент има огромен пазар, много спестявания, а еврото е една от водещите валути в света. Планът е да бъде изградена икономика, базирана на иновации и спестявания за бъдещето.

Фон дер Лайен посочи още, че трябва да бъде ускорена работата по постигането на целите.

Европа ще работи за местно производство на електроенергия

По думите й трябва да бъдат създадени ядрени мощности, както и такива, базирани на чиста енергия, за да бъде намалена зависимостта от вносните горива. И отбеляза, че трябва да се постигне производството на местна електроенергия, която да доведе до понижаване на цените. Целта е Европа да намали вноса на изкопаеми горива.

Конкурентоспособността и европейския бизнес

Фон дер Лайен акцентира, че европейските компании трябва да са конкурентоспособни на Китай. За да бъде балансирана търговията, се влиза в диалог с Пекин.

Фон дер Лайен отбеляза, че Европа се нуждае от единна банкова система. „Нуждаем се от по-голям капацитет от желание и кураж да поемаме рискове, за да привлечем повече капитали през 2026 г.", каза още тя. Поради тази причина се създава и фондът Scaleup Europe.

Европейската комисия ще предложи нов пакет за регулиране на банковия сектор, фокусиран върху опростяване и борба с фрагментацията, каза председателката на ЕК.

Фон дер Лайен отбеляза, че се работи върху проект за международна свързаност между Централна Азия и Кавказ с европейския пазар, който ще бъде наречен Среден коридор. В него ще бъдат инвестирани милиарди евро.

Климатичната криза и Стария континент

По отношение на климатичните промени председателят на ЕК каза, че това лято Европа беше силно засегната от пожари, ледниците се топят, имаше и смъртни случаи заради горещата вълна. Учените твърдят, че този процес ще се ускори, но Европа трябва, може и ще работи за овладяване на кризата, посочи лидерът. Също така отбеляза, че ще бъде представена нова рамка за климатична устойчивост, която ще включва 500 от най-уязвимите райони на Стария континент и начина, по който те трябва да бъдат менажирани. Ще бъде представен и план за горещите вълни.

Друг важен акцент в речта беше осигуряването на храни и недостигът на източници на вода. Ще се работи за отстраняване на пропуските, които страните имат. Фон дер Лайен поздрави селскостопанските работници за това, че устояват на трудните условия, в които работят.

По отношение на пожарите тя каза, че важна е превенцията и координацията между службите, както и изграждането на нови способности за борба с огъня.

Предизвикателствата пред изкуствения интелект

Фон дер Лайен посочи, че чрез изкуствения интелект можем да подобрим качеството си на живот, ако бъде внедрен правилно. Тя обаче призова за по-внимателно темпо при разработването на изкуствения интелект заради потенциала му да предизвика сериозни промени. Председателят на Европейската комисия заяви, че ЕС ще засили сътрудничеството в областта на безопасността на изкуствения интелект с Канада, Великобритания и други държави със сходни позиции. Тя открои нарастващите рискове, свързани с т.нар. най-напреднали модели на изкуствен интелект.

„Главните изпълнителни директори на най-напредналите компании ни казват, че е време да забавим развитието на моделите, които могат да се усъвършенстват самостоятелно. Да зададем по-бавно темпо на развитието на изкуствения интелект", допълни тя. „Искаме изкуствен интелект, който да съществува чрез намеса на човека", каза в завършек на темата председателят на Комисията.

Европейският съюз и Канада

„Европа и Канада вярват в демокрацията. Ние доброволно обединяваме усилията си с един съюз за бъдещето. Искаме да издигнем връзката си с Канада до най-високо ниво, затова бих отворила врата към това Канада да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз", заяви фон дер Лайен пред евродепутатите и канадския премиер Марк Карни.

Тя отбеляза културните, историческите и търговски връзки между Съюза и Канада.

Отношенията между Европейския съюз и Русия и войната в Украйна

Председателят на ЕК заяви, че агресията на Русия се "вихри" и отбеляза неотдавнашните инциденти в Литва, Дания и Полша. Тя предупреди, че докато руската агресия срещу Украйна продължава, заплахите нарастват и на територията на ЕС. Също така беше категорична, че както растат заплахите, така трябва да расте и готовността на Европа.

По нейни думи хибридните заплахи на Русия стават все по-малко „хибридни" и все повече се превръщат в реални нападения.

Ще бъде разработена нова стратегия за защита на Стария континент и ще бъдат укрепени връзките с НАТО. Тя отбеляза, че Европа трябва да изработи собствен протокол за защита, подобен на чл. 4 на НАТО.

Европейският съюз трябва да създаде Европейски съвет за сигурност и извънреден протокол за общ отговор при хибридни нападения, каза още Фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че трябва да се отиде дори по-далеч. Тя уточни, че отдавна бива обсъждан формат на лидерите, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с участието на партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.

"Сега това е още по-наложително, като се имат предвид характерът и мащабът на съществуващите рискове. Ето защо ще изложим нашите идеи за превръщането на Европейския съвет за сигурност в реалност. Неотложността е ясна. А принципът е прост: сигурността на Европа е неделима", каза още тя.

Тя заяви, че подкрепата за Украйна трябва да продължи, което включва и осигуряване на защита срещу ракетните атаки. Също така отбеляза, че трябва да се работи и по въпроса за санкциите срещу Русия. Фон дер Лайен беше категорична, че Москва не води просто война, а целенасочена стратегия на "терор".

Европа и Близкия изток

Фон дер Лайен отбеляза, че палестинците трябва да имат правото да живеят достойно в своята държава. И отбеляза, че Европа подкрепя Газа.

Миграцията и Европейският съюз

Урсула фон дер Лайен обяви нова „Европейска рамка за извънредна реакция", която ще бъде задействана при строго определени критерии в случай на внезапен и мащабен приток на нелегални мигранти, какъвто имаше в испанския анклав Сеута през юли.

Рамката ще позволи временна гъвкавост при прилагането на стандартните процедури, което според източници от ЕС би могло да означава временно спиране на правото на убежище.

Европейската комисия ще засили ролята на Frontex - агенцията на ЕС за гранична охрана, „особено за ускоряване на връщането" на нелегални мигранти, заяви фон дер Лайен.

Председателят на Комисията заяви, че агенцията ще подобри системите си за ранно предупреждение, за да може да установява и прогнозира мащабни миграционни движения. „Ние, европейците, решаваме кой идва в нашия Съюз и при какви обстоятелства. А не контрабандистите и трафикантите", заяви тя.

Смяната на властта в Унгария

Председателят на ЕК каза, че Унгария се е върнала в сърцето на Европейския съюз, "там, където ѝ е мястото". Борбата с корупцията в страната продължава, като предстои още много работа.

Търговията и международните отношения

"В тази епоха на повратни моменти нашият просперитет и сигурност няма да бъдат изграждани само у дома. Тази година подписахме споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. Вече имаме търговски споразумения с повече от 80 държави - повече от всеки друг в света. А бизнесът очаква от нас още", каза Урсула фон дер Лайен.

Тя обяви и нов международен проект за свързаност. Той ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар - "това, което наричаме "Средния коридор". "Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да привлечем до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и да намалим значително времето за превоз на товари до 2030 г. За да превърнем това в реалност, ще организираме Регионална среща на върха за свързаност заедно с министър-председателя на България", заяви лидерът.

Бюджет и финанси

Средствата от ЕС трябва да бъдат обвързани със спазването на върховенството на закона и основните права, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Със следващия дългосрочен бюджет трябва да отидем още по-далеч. Спазването на върховенството на закона и основните права е задължително условие за европейските средства. То трябва да бъде в центъра на бюджета - сега и в бъдеще", заяви фон дер Лайен по време на речта си.

Европейският съюз води преговори за дългосрочния си бюджет за периода 2028-2034 г. Държавите членки работят по разходите, приоритетите, както и по възможни нови данъци.

Що се отнася до настоящия бюджет, Европейската комисия настоява да запази обвързването на европейското финансиране със спазването на върховенството на закона.

Председателят на Европейската комисия обяви, че неизползваните средства по програмата Security Action for Europe (SAFE), която предоставя нисколихвени заеми за увеличаване на разходите за отбрана в Европа, ще бъдат инвестирани в съвместни европейско-украински отбранителни проекти.

Между 10 и 15 милиарда евро остават неизползвани по SAFE, след като няколко държави членки в крайна сметка са решили да намалят първоначално поетите от тях ангажименти.

Според фон дер Лайен идеята е да се следва примерът на Freyja - модулна система за противоракетна отбрана, по която европейски и украински специалисти работят за укрепване на противовъздушната отбрана на Киев в момент, когато Русия засилва кампанията си от въздушни удари.

„Тук обединяваме бойния опит и иновативния потенциал на Украйна с технологичното лидерство на Европа. И, разбира се, със значителния ни производствен капацитет. А Freyja е само началото. Необходимо е още", заяви тя.

Децата и социалните мрежи

Европейската комисия ще предложи в четвъртък Закон за децата на ЕС (EU Kids Act), който предвижда поетапен подход за защита на децата онлайн. Достъпът до социални мрежи ще бъде забранен за потребители под 13 години, а лицата под 15 години няма да могат да създават лични акаунти. Това означава, че за деца на възраст от 13 до 15 години са разрешени само миниакаунти с ограничени функции и време за ползване, създавани и контролирани от родителите. А за тези на възраст между 15 и 18 години платформите ще бъдат задължени да осигуряват характеристики за безопасност.

„Не трябва да приемаме функции, които създават зависимост. Не трябва да приемаме децата да бъдат въвличани във все по-екстремно съдържание. Не трябва да приемаме снимките на момичета да бъдат използвани за създаване на сексуализирани изображения чрез изкуствен интелект", заяви фон дер Лайен.

Председателят на Комисията обяви и обръщане на тежестта на доказване, което означава, че технологичните платформи ще трябва да докажат, че действително са направили услугите си безопасни.

„Европа има силата да действа. Ние сме тези, които определяме правилата, а не големите технологични компании", добави тя.

Цялата реч на Урсула фон дер Лайен може да прочете ТУК.