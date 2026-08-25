Politico: Украйна е изправена пред дефицит на военен бюджет от 23 милиарда евро

Украйна е изправена пред дефицит на военния бюджет от 23 милиарда евро, съобщава Politico.

Зеленски се оплака от липсата на средства на среща на „коалицията на желаещите". Парите са необходими за закупуване на оръжия, заплащане на украинските въоръжени сили и осигуряване на Украйна с всички необходими доставки, отбелязва статията.

Разликата се появи, след като Украйна увеличи разходите, а Унгария отложи заем от ЕС от 90 милиарда евро по-рано тази година.

Необходими са средства не само за закупуване на оръжия и системи за противовъздушна отбрана, но и за заплати на войниците, подкрепа на семействата на загиналите и осигуряване на Украйна с всичко необходимо до началото на 2027 г.

„Не ви молим да се биете за нас. Дайте на Украйна всичко, което можете, за да спре този конфликт - по-бързо, отколкото Путин да започне следващия", каза Володимир Зеленски в речта си в понеделник.

Британският премиер Анди Бърнам пристигна в Киев в понеделник за среща на така наречената „коалиция на желаещите".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста, премиерът на Люксембург Люк Фриден, президентът на Молдова Мая Санду, президентът на Естония Алар Карис, президентът на Финландия Александър Стуб и други лидери от Северна и Балтийска република също присъстваха лично, докато френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц се присъединиха дистанционно.

„Украинският народ заслужава не само нашата постоянна подкрепа, но и нашата благодарност... Уверен съм, че ние, коалиция от желаещи, ще работим заедно, за да ви предоставим необходимата подкрепа", каза Бърнам в изявление.

Недостигът на финансиране възникна, след като Министерството на отбраната отложи първоначално планираните разходи за втората половина на годината, а заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро беше спрян поради обструкция от страна на Унгария.

„В началото на годината министерството взе решения за използване на средствата, отпуснати за втората половина на годината, през първата половина", обясни Зеленски на среща с журналисти в събота. Този недостиг е в допълнение към 30-те милиарда евро, които Европа вече обеща на Украйна тази година като част от заем от 90 милиарда евро.

Освен всичко друго, средствата са отишли за „дронове с оптични влакна, дронове със среден обсег и прехващачи", заяви бившият министър на отбраната Михаил Федоров пред списание Politico през юни.

„Сега, през втората половина на годината, тези средства трябва да бъдат компенсирани и допълнени", добави Зеленски.

В понеделник Европейската комисия предложи известно облекчение, като одобри нови покупки за отбранително оборудване за Украйна на стойност 6,1 милиарда евро. Този последен транш от пакета от заеми на ЕС в размер на 90 милиарда евро ще финансира ракети и боеприпаси за противовъздушна отбрана, както и радари - най-належащите нужди на Киев. Но тези пари са недостатъчни и Украйна, според собствените си твърдения, се нуждае от повече.

Според Зеленски, Киев се нуждае от между 6,8 и 8,5 милиарда евро, за да осигури „нормален старт" на следващата година. Това би било по същество авансово плащане за оръжия и други доставки до януари 2027 г. Други 17 милиарда евро са необходими за изплащане на военни заплати, плащания на семействата на загиналите войници и други разходи.

„Това изисква много пари", подчерта той.

Вътрешната политика обаче представлява пречка и за международното финансиране. Зеленски призна, че украинските законодатели забавят прилагането на реформи, от които зависи част от международната помощ.

Общо парламентът в момента отлага 24 законопроекта за реформи, които изискват западно финансиране. Макар че не всички средства са свързани с военни разходи, пакет от помощ на ЕС би освободил оскъдните ресурси на Украйна за спешни нужди на отбраната.

Миналата седмица Комисията по правоприлагане на Върховната рада оттегли от разглеждане пет законопроекта за правителствени и съдебни реформи, като позова се на това, че те вече не са актуални, заяви миналата седмица депутатът Анастасия Радина.

Депутатът от партията на Зеленски Максим Бужански защити решението на комисията да оттегли законопроектите, заявявайки, че те не отговарят на задълженията на Украйна за получаване на средства от ЕС.

Зеленски планира да се обърне към ЕС с молба за отпускане на средства предсрочно.

„Работя по този въпрос с французите и германците. На практика трябва да привлечем втория транш от европейските средства, отпуснати за Украйна, а това е изключително трудна задача", каза Зеленски.