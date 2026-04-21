"По-мощен от най-мощното оръжие, с което разполага Путин": Лондон се похвали с новите си танкове Challenger 3

От британското Министерство на отбраната твърдят, че новите британски танкове Challenger 3 ще надминат по огнева мощ всяка техника, която руският президент Владимир Путин може да разгърне на бойното поле. Изданието The Telegraph получи достъп до завода, където се сглобяват новите танкове Challenger 3 за британската армия, и разказа за техните предимства.

Разработчиците твърдят, че авангардната система за защита на Challenger 3 ще може да се справи с атаките на безпилотни летателни апарати, които унищожаваха танкове на бойните полета в Украйна, а новата му модулна броня ще може да издържи повече повреди, отколкото всеки предишен основен боен танк на Великобритания.

При това новото му въоръжение ще може да победи всеки танк, с който се сблъска. Такова оръжие ще осигури на британските танкове безпрецедентна мощ, позволявайки на армията да използва авангардни боеприпаси на НАТО, които преди това са били недостъпни за нея.

Очаква се, че стойността на парка от 148 нови танка, които се произвеждат от компанията Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в рамките на съвместно германско-британско предприятие, ще възлезе на малко под 1 милиард британски лири (около 1,3 милиарда долара).

"Challenger 3 ще надмине всички съществуващи средства за защита или бронирана техника… Всички по света ще се съгласят, че това е най-добрата броня в света… нивото на защита е впечатляващо“, заявява Ник Бърхем от RBSL, бивш командир, служил в британската армия 30 години.

Challenger 3, който се разглежда като най-новият конкурент на руския "супертанк“ Т-14 "Армата“, се произвежда чрез преоборудване на по-стари версии на Challenger 2, които са на въоръжение от почти три десетилетия. Към момента са произведени седем танка, а осмият е в процес на производство.

Очаква се първите танкове от тази партида, всеки от които струва около 6 милиона британски лири, да започнат да постъпват на въоръжение през следващата година и да бъдат експлоатирани в три полка.

66-тонният Challenger 3 може да развива скорост до 37 мили в час и е малко по-бърз от своя предшественик. Той е оборудван с дизелов двигател с мощност 1200 к.с. и може да измине около 300 мили без дозареждане.

Той разполага с редица съществени подобрения, включително нова купола и броня. Той също така има подобрено окачване, лазерни детектори за заплахи и израелски системи за активна защита, осигуряващи всестранна защита от противотанкови ракети, гранати и безпилотни летателни апарати.

Най-значителната промяна е новото оръдие на танка L55A1. Тя може да използва високоскоростни снаряди на НАТО, способни да пробиват други танкове на противника със скорост, почти пет пъти по-висока от скоростта на звука, на разстояние до 8 километра. В резултат на това Challenger 3 може да използва редица съвременни програмируеми боеприпаси, включително снаряди с въздушно взривяване, забавено и точково детониране.

