Осем години затвор за родители, оставили дъщеря си да умре

Жена, наречена „майка от ада“, и съпругът ѝ бяха осъдени на по осем години затвор за смъртта на дъщеря си, която оставили да се изтощи и почине.
32-годишната Стефи Дейвис е открита мъртва в дома си в Рексъм, Северен Уелс, през май 2023 г. Тя била в крайно тежко състояние – силно отслабнала, с рани от залежаване, инфекции и признаци на тежко недохранване. Баща ѝ признал, че не е ставала от леглото близо година.
Съдът установи, че родителите ѝ Алън и Бернита Дейвис са продължавали живота си нормално, докато тя умирала в съседната стая, без да получава грижи и храна. Според съдията те напълно са пренебрегнали състоянието ѝ.
Експертизата показва, че младата жена е починала от сепсис вследствие на инфектирани рани, тежко недохранване и изключително ниско тегло.
Двамата родители, и двамата на 60 години, признаха вина за това, че са причинили или допуснали смъртта ѝ. Съдът подчерта, че няма доказателства тя някога да е получавала грижа и обич, а напротив – била е обект на обиди и пълно безразличие.
По случая властите проверяват дали е трябвало да има намеса на социалните служби.
