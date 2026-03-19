Осем години затвор за родители, оставили дъщеря си да умре

Жена, наречена „майка от ада“, и съпругът ѝ бяха осъдени на по осем години затвор за смъртта на дъщеря си, която оставили да се изтощи и почине.

32-годишната Стефи Дейвис е открита мъртва в дома си в Рексъм, Северен Уелс, през май 2023 г. Тя била в крайно тежко състояние – силно отслабнала, с рани от залежаване, инфекции и признаци на тежко недохранване. Баща ѝ признал, че не е ставала от леглото близо година.

Съдът установи, че родителите ѝ Алън и Бернита Дейвис са продължавали живота си нормално, докато тя умирала в съседната стая, без да получава грижи и храна. Според съдията те напълно са пренебрегнали състоянието ѝ.

Експертизата показва, че младата жена е починала от сепсис вследствие на инфектирани рани, тежко недохранване и изключително ниско тегло.

Двамата родители, и двамата на 60 години, признаха вина за това, че са причинили или допуснали смъртта ѝ. Съдът подчерта, че няма доказателства тя някога да е получавала грижа и обич, а напротив – била е обект на обиди и пълно безразличие.

По случая властите проверяват дали е трябвало да има намеса на социалните служби.

Превод: GlasNews.bg