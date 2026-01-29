Обискираха офиси на „Дойче банк“ по разследване за пране на пари https://crimes.bg/po-sveta/obiskiraha-ofisi-na-doyche-bank-po-razsledvane-za-prane-na-pari/183657 Crimes.bg

Германските власти обискираха офисите на „Дойче банк" (Deutsche Bank) във Франкфурт и Берлин заради съмнения действия свързани с пране на пари, предаде ДПА.

Франкфуртската прокуратура обяви днес, че акцията е насочена към неназовани „мениджъри и служители". Обискът се случва ден преди най-голямата банка в страната да представи годишните си резултати за 2025 г.

Разследването се провежда от специалното подразделение за икономически престъпления на прокуратурата в сътрудничество с Федералната криминална служба (BKA).

Смята се, че разследването е свързано с „предишни бизнес операции на банката с чуждестранни компании, които са заподозрени в пране на пари". Обиските целят да „осигурят допълнителни доказателства".

„Не може да се предостави допълнителна информация относно предисторията на бизнес отношенията, трансакциите, извършени чрез „Дойче банк", техния обхват или самите компании", обясни говорител на прокуратурата.

Говорител на „Дойче банк" потвърди обиските. „Потвърждаваме, че Франкфуртската прокуратура в момента провежда разследване в офисите на „Дойче банк", каза говорителят пред ДПА.

„Банката оказва пълно сътрудничество на прокуратурата, добави той. „Молим за разбиране, тъй като не може да коментираме повече по този въпрос."

„Дойче банк" и по-рано е била обвинявана в неспособност да разкрие и да предприеме действия срещу прането на пари. Централата на банката беше претърсена през април 2022 г., а националният орган за финансов надзор назначи и специален представител, който да следи за напредъка в борбата на банката с прането на пари.