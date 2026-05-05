ОАЕ след атаката срещу техен танкер: Иранската заплаха вече не може да бъде игнорирана

Президентският съветник Анвар Гаргаш на Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупреди днес, че заплахата на Иран ''не може да бъде игнорирана'' повече, предава Sky News.

''Иранската агресия продължава с неотслабваща сила, с актове на морско пиратство'', написа президентският съветник в X.

''Позицията на ОАЕ остава твърда в отхвърлянето на агресията и поддържането на свободата на корабоплаване в този жизненоважен международен път'', добави той.

Коментар на Гаргаш се случва, след като ОАЕ обвиниха Иран, че е атакувал емиратски танкер с дронове в Ормузкия проток.

