Няма яснота дали храмът на Божи гроб ще бъде отворен за богослужения на Пасха

Богослуженията в храма на Божи Гроб в Йерусалим бяха ограничени от властите на Израел за неопределен период от време заради риск от ракетен обстрел.

На 17 март Старият град на Йерусалим пострада от отломки на иранска ракета. Те са повредили и покрив в близост до храма на Гроба Господен. На снимките се виждат парчета от керемиди и фрагмент от снаряд. За щетите по сградата съобщава израелската полиция.

На следващия ден властите решиха да затворят храма „по съображения за сигурност" за неопределен срок, като отмениха не само редовните богослужения, но и най-важните служби през годината: за Страстната седмица, последната седмица на Великия пост, и последващия я празник Пасха. Това се случва за първи път в съвременната история. Храмът беше затворен и по време на пандемията, но само за поклонници, докато духовниците продължаваха да отслужват вътре положените служби. Сега великопостните и други официални богослужения на Йерусалимската патриаршия се провеждат в патриаршеския храм "Св. Константин и Елена".

Части от снаряди паднаха в близост до други свети места в Стария град, включително при Арменската патриаршия, Еврейския квартал и Храмовия хълм, близо до джамията Ал-Акса. Не се съобщава за сериозни щети. Същите мерки като за храма на Божи гроб са приложени и към джамията Ал-Акса и Храмовия хълм. Ислямският вакъф съобщава, че за първи път от 1967 г. петъчните молитви за Рамадан няма да се провеждат на Храмовия хълм.

Решението да бъде затворен храмът на Божи гроб в окупирания Йерусалим по време на „Страстната седмица" предизвика широка международна загриженост, предвид огромното духовно и историческо значение на храма като едно от най-свещените места за християнството в света. Няма яснота дали храмът ще бъде отворен за православния Великден, който е на 12 април, когато там се провежда и обрядът на запалването на благодатния огън в Кувуклията, привличащ поклонници и църковни делегации от различни страни.