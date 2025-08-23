Невероятни сцени в Белия дом: Доналд Тръмп извади снимка на Владимир Путин и ето какво последва

Както се очакваше, американският президент се възползва от момента, за да го превърне в политическо послание. Към края на пресконференцията Доналд Тръмп извади от чекмеджето на бюрото си снимка на Владимир Путин, направена на срещата на върха в Аляска, и последвалото изненада всички.

Той покани Владимир Путин в САЩ за Световното първенство по футбол през 2026 г.

Тръмп отправи индиректна покана към Владимир Путин за финалния турнир следващото лято, в контекста на това, че Русия е отстранена от международния футбол след нахлуването си в Украйна.

Републиканският лидер каза на руския си колега, че ако разговорите за войната приключат добре, ще бъде добре дошъл в САЩ, за да гледат заедно Световното първенство.

Моментът беше много странен, особено след като негов свидетел стана Джани Инфантино, президентът на ФИФА - този, който реши да забрани на руския национален отбор да участва в междуконтинентални състезания.

„Получих снимка на някой, който наистина иска да участва. Той беше много уважителен към мен и страната ми, макар че беше по-малко уважителен към другите. Ще му подпиша снимката и ще му я изпратя. Искам и вие да го видите. Става дума за човек на име Владимир Путин, който мисля, че може да присъства или да не присъства, в зависимост от това какво се случи през следващите седмици. Това е красива негова снимка. Изглеждах добре, но той изглеждаше още по-добре. Мислех, че е хубаво, че ми изпратиха тази снимка“, каза Тръмп.

Преди почти седмица Путин и Тръмп се срещнаха в Аляска, за да обсъдят войната в Украйна.

Мнозина вероятно очакваха срещата да бъде напрегната или поне трезва, но Доналд Тръмп и Владимир Путин показаха обратното още от първите моменти.

Седнали на задните седалки на впечатляващата президентска лимузина на САЩ, наречена „Звярът“, двамата бяха заснети да се смеят.

