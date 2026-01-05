Нападение срещу дома на Джей Ди Ванс

Арестуваха мъж за предполагаемо "счупване на прозорци" в дома на Джей Ди Ванс в в Синсинати, Охайо, съобщават официални лица.

Малко след полунощ на 5 януари агенти на Тайните служби на САЩ задържаха мъж за предполагаемо "причиняване на материални щети, включително счупване на прозорци от външната страна" на дома на Ванс, съобщиха от Тайните служби в изявление пред USA TODAY.

"Резиденцията е била празна по време на инцидента, а вицепрезидентът и семейството му не са били в Охайо", се казва в изявлението на Тайните служби.