Мицкоски: Задържаният за палежа се разпитва, изясняват се мотивите

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди палежа пред българското посолство в Скопие, при който днес по обед мъж запали два дипломатически автомобила.

В интервю за ТВ АЛСАТ-М Мицкоски заяви, че човекът, извършил деянието, вече е открит и в момента се разпитва, за да бъдат изяснени мотивите му.

"Лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило", каза той.

Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори дали случаят е изолиран. По думите му задържаният мъж от Скопие все още се разпитва и именно разпитът трябва да даде отговори на много въпроси.

На въпрос дали е имал комуникация с български институции след инцидента Мицкоски посочи, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие е "в постоянна комуникация". Той уточни, че външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, че е разговарял с българския си колега.

"Така че, от наша страна, позицията е ясна, както и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие", заяви Мицкоски.

Малко по-рано от МВР в Северна Македония съобщиха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, заподозрян за палежа. При полицейските действия са открити и дрехите, които той е носил по време на извършването на деянието.

dnes.bg