Марк Рюте: Войната в Иран беше тест за НАТО, някои съюзници се провалиха

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в сряда, че според него войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Коментарите на Рюте дойдоха след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом по-рано през деня, съобщава "Ройтерс".

Те бяха направени на фона на критиките на Вашингтон, че европейските съюзници не се включват във войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По време на интервю за CNN, ръководителят на НАТО беше попитан дали вярва, че страните от НАТО са били подложени на изпитание и са се провалили.

"Някои от тях да, но голяма част от европейските страни, и това обсъдихме днес, са направили това, което са обещали преди в подобен случай", каза той пред CNN.

Рюте определи разговора си с Тръмп "като честна и открита дискусия между приятели", в която републиканецът е изразил недвусмислено разочарованието си от съюзниците на САЩ.

Генералният секретар на алианса добави, че е изтъкнал пред американския президент, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.

Рюте обаче не пожела да разкрие дали по време на срещата е обсъждано възможно излизане на Вашингтон от НАТО.