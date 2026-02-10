Макрон за досиетата на Епстийн: Американската правосъдна система трябва да си свърши работата https://crimes.bg/po-sveta/makron-za-dosietata-na-epstiyn-amerikanskata-pravosadna-sistema-tryabva-da-si-svarshi-rabotata/184640 Crimes.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че американската правосъдна система "трябва да си свърши работата" по случая с Джефри Епстийн. Той заяви това, докато посещаваше изложението Wine Paris в понеделник, 9 февруари, предава BFMTV.

Макрон заяви, че "мислите му са с жертвите" на Епстийн и също така подчерта важността на изправянето на отговорните пред правосъдието по този случай.

"Истината трябва да бъде разкрита. Този случай засяга главно Съединените американски щати и правосъдната система там трябва да си свърши работата", подчерта Макрон.

Припомняме, че по-рано френските медии съобщиха, че Русия се е опитала да разпространи фалшива информация за връзките на Макрон с Епстийн.

Съобщаваше се също, че бившият френски министър на културата Жак Ланж и дъщеря му Каролайн са разследвани от Прокуратурата за финансови престъпления по подозрение в пране на пари след публикуването на документи, сочещи тесните връзки на семейството с Епстийн.