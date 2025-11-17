Мъглата на войната: Променящото се време се превърна в нов участник на бойното поле в Украйна

На фронта в Украйна променящото се време доведе до опасни условия, но и до нови възможности за двете страни. Въпреки че гъстата мъгла ограничава използването на дронове както от руснаците, така и от украинците, и двете страни успяха да обърнат мъглата в своя полза, пише CNN.



В петък руските сили се възползваха от ниската видимост, за да построят понтон през река Вовча в южната част на Украйна, според неофициалния уебсайт DeepState, който следи развитието на бойното поле в страната.



Те успяха да прекарат поне 10 превозни средства, които след това се разпръснаха в село Дачне, според DeepState.



"Мъглата е много гъста и вражеските сили продължават да се натрупват“, коментира украинският войник Станислав Бунятов в Telegram.



В украинския регион Донецк мъглата затрудни операциите с дронове и за двете страни в оспорвания град Покровск и добави елемент на случайност на бойното поле.



"Мъгла в Донбас. Добре е да се движиш в мъгла, защото е по-трудно дроновете да те уцелят, но е трудно и за нас, и всичко се превръща в нещо като табла (игра) на тази земя“, заявява един украински войник в района.



Мъглата помогна на украински щурмов полк да проведе нападения през последните дни в части от Покровск, където са разположени руски сили, "преминавайки през железопътните линии, които разделят Покровск на две“, според военния анализатор Дейвид Екс.



Украинският оператор на дронове Евген Строкан написа в четвъртък: "Престрелки избухват на най-неочаквани места (особено след мъглата).“



Украинците обикновено използват дронове за наблюдение, за да проследяват движенията на руските войски, но времето пречи на това.



"Мъглата, вятърът и дъждът значително затрудняват работата на дроновете, което позволява на руснаците да проникнат през украинските позиции“, написа в петък в X анализаторът Майкъл Кофман, който наскоро посети Украйна.



На пропусклива и променлива фронтова линия, заявява Екс в Substack Trench Art тази седмица, "лошото време и произтичащите от него пропуски в наблюдението от въздуха“ от украински, както и от руски дронове "само засилват объркването“.



Това може да помогне на руснаците, добавя той, чиито цели "изискват от тях да проучват и напредват, докато в крайна сметка не получат твърд контрол над новата територия“, но може да бъде от полза и за украинците, когато искат да проведат нападения в територията, контролирана от Русия, или да спасят обкръжени части.



"Численото превъзходство“ на Русия



Времето също помогна на руснаците в украинския регион Запорожие, където, според изявление на руското министерство на отбраната от събота, те са превзели село Яблуково, както и две съседни села.



Украинската армия съобщи в събота, че е имало интензивни атаки и масивен артилерийски обстрел от руснаците в части от регионите Запорожие и Днепропетровск в южна Украйна.



В него се посочва, че през изминалия ден е имало близо 40 сблъсъка, като се добавя, че "загубите на врага възлизат на близо 300 души и 58 превозни средства“.



Украинските части са били изтеглени от едно село в Запорожие "на позиции, по-благоприятни за отбрана“, съобщи украинската армия.



По-рано тази седмица главнокомандващият украинската армия Александър Сърски заяви, че ситуацията в някои части на юга се е влошила значително, като Русия "се възползва от численото си превъзходство в сили и ресурси“, за да превземе три села.



Руските войски са на около 90 километра (55 мили) от регионалната столица, град Запорожие, и на по-малко от 10 километра от град Гуляйполе, чието превземане е отдавнашна цел на Москва.



Военната администрация на града съобщи, че в петък са евакуирани още 34 цивилни. "Навсякъде има опасност, но хората рискуват живота си, за да помогнат с евакуацията“, се посочва в съобщение във Facebook.

