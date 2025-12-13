Опасно и страшно: Как US ветеран от специалните части помогна на Мария Корина Мачадо да избяга от Венецуела https://crimes.bg/po-sveta/opasno-i-strashno-kak-us-veteran-ot-specialnite-chasti-pomogna-na-mariya-korina-machado-da-izbyaga-ot-venecuela/179965 Crimes.bg

Бягството на Мария Корина Мачадо от Венецуела включвало дълго, страшно и много влажно прекосяване на море посред нощ без светлини, според американеца, който твърди, че е ръководил операцията.

Брайън Стърн, който ръководи спасителна организация с нестопанска цел, разказа подробно за мисията в интервю за CBS, публикувано в четвъртък, след като венецуелската опозиционна фигура се появи в Норвегия след церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир.

"Беше опасно. Беше страшно“, каза Стърн, ветеран от американските специални сили, описвайки тъмните и бурни условия, които също така са осигурили удобно прикритие за бягството.

Той си спомни как е срещнал Мачадо в морето, след като тя е напуснала Венецуела, където се е крила от август 2024 г., страхувайки се от преследване от президента Николас Мадуро. Тя се качва на лодката му за дълго 14-часово пътуване до неразкрито място, за да хване самолет като част от мисия, планирана четири дни по-рано, съобщи CBS.

"Морските условия бяха идеални за нас, но със сигурност не вода, на която бихте искали да бъдете... колкото по-високи са вълните, толкова по-трудно е за радара да ги види“, разказва Стърн.

"Това беше посред нощ - много малко луна, малко облачна покривка, много трудно се вижда, лодките нямат светлини. Всички бяхме доста мокри. Аз и екипът ми бяхме мокри до кости. Тя също беше доста премръзнала и мокра. Имаше много трудно пътуване", споделя ветеранът.

По думите му Мачадо е била щастлива и развълнувана от мисията. Тя е била и също така много уморена. За спасителната операция са били ангажирани много хора от екипа му.

Представител на Мачадо потвърди, че компанията на Стърн, Grey Bull Rescue Foundation, стои зад операцията, която започна във вторник.

Разказът идва след публикация на The Wall Street Journal, че Мачадо е носила перука и маскировка, за да избяга от скривалището си в предградие на венецуелската столица Каракас.

dnes.bg