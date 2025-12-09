Рамзан Кадиров: Украйна плати много скъпо за атаките срещу руски граждански обекти

Украйна "плати много скъпо" за атаките срещу руски граждански обекти, заяви чеченският лидер Рамзан Кадиров.

Той отбеляза масираните удари, които руските сили нанасят срещу стратегически важни за Киев обекти през последните дни, включително срещу "бази на горивно-енергийния комплекс, използвани в интересите на ВСУ". Кадиров нарече това "мащабна операция на отмъщение", уточни ТАСС.

"Може да се каже с увереност, че за безсмислените си терористични актове срещу руски граждански обекти Украйна вече е платила много скъпо.

Киев все още не е преживявал такива масирани по продължителност въздушни удари, каквито бяха през последните два дни. Но операцията за отмъщение все още не е приключила. Още ще има. Не трябваше да се засягат мирни граждански обекти в Русия", написа чеченският лидер в телеграм канала си.

На сутринта на 5 декември на летището в Грозни бяха въведени ограничения за полети. Министерството на отбраната не съобщи за свалени безпилотни самолети над територията на Чечня.

Вечерта на 5 декември Кадиров обяви за опит за атака с дрон срещу една от сградите на комплекса "Грозни-Сити". Лидерът на Чечня съобщи, че няма пострадали, а самата сграда обеща да бъде ремонтирана. Той заплаши Украйна с твърд отговор "от утре и в рамките на една седмица".