Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разбира, че разривът на отношенията с Русия е бил грешка от страна на Европа. Такова мнение изрази министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

"Те [американците] също разбират, че европейските либерали са изгорили мостовете, които някога са съществували между Русия и Европа, което е било грешка", пише държавният секретар по международните комуникации и връзки в кабинета на унгарския премиер Золтан Ковач в X, цитирайки Орбан.

Лицата, отговорни за вземането на решения в Съединените щати, разбират, че отношенията между Русия и Европа "трябва да бъдат възстановени на стратегическо ниво", счита Орбан. Според него американците виждат, че Европа е изправена пред "цивилизационна криза", а икономическото развитие на Стария свят "е в застой".

В Стратегията за национална сигурност на САЩ, в частност, се изразява опасение, че "след 20 години Европа ще стане неузнаваема и ще бъде на прага на унищожение като цивилизация поради подривната политика на ръководството на ЕС и други наднационални структури. Във връзка с това администрацията на Съединените щати изрази съмнения, че някои европейски страни ще разполагат с необходимия икономически и военен потенциал, за да останат надеждни съюзници на Вашингтон".