Криза в брака на Джей Ди Ванс?

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс коментира разпространените в социалните мрежи твърдения, че е бил забелязан да крещи на съпругата си Уша в ресторант.

Историята започна, след като в интернет се появи предполагаема снимка от инцидента, която бързо стана популярна и предизвика вълна от критики по негов адрес.

На спорната и непроверена фотография се вижда мъж, за когото се твърди, че е Ванс - облечен с бяла тениска, с изражение, подсказващо гняв, докато седи срещу жена с тъмна коса, която е хванала главата си. Обстановката прилича на сепаре в ресторант.

Критиците на вицепрезидента на Доналд Тръмп веднага започнаха да използват снимката като „доказателство" за брачни проблеми в семейството, което има над десетгодишен брак и три деца.

„Изглежда, че нещата не са много розови в Републиканистан", написа един потребител във Facebook. Други предполагаха, че двойката е спорила толкова силно, че е привлякла вниманието на целия ресторант, докато някои, с лека насмешка, се спряха и на избора на облекло на Ванс: „Защо носи тениска?"

„Изглежда така, сякаш трябва да има кутия „Лъки Страйк", навита в ръкава му - сякаш ни връща в модата на петдесетте години", добави друг коментатор.

След като коментарите се разгоряха, Ванс реши да сложи край на спекулациите с публикация в платформата X. „Винаги нося потник, когато излизам на публично място, за да се карам на висок глас със съпругата си", написа 41-годишният вицепрезидент, очевидно с ирония.

Мнозина още преди това изразиха съмнение, че снимката е генерирана от изкуствен интелект, а не е реална.

Този случай идва в деликатен момент, когато все по-често се говори за брачни проблеми в семейство Ванс. Слуховете продължават от месеци, откакто Ванс беше заснет в дълга прегръдка с Ерика Кърк, вдовицата на основателя на консервативното движение Turning Point USA, Чарли Кърк, който беше убит през септември.

Ситуацията беше допълнително подхранена и от самата Уша Ванс, която медиите на няколко пъти заснеха на публични места без венчална халка - дори на събитие с първата дама Мелания Тръмп. Тогава нейният говорител обясни, че Уша е „заета майка и домакиня" и че ежедневните задължения като „много миене на чинии" и „много къпане на деца" понякога водят до това тя просто да забрави да си сложи пръстена.

Пред NBC News Ванс отхвърли всички спекулации, като заяви, че той и съпругата му всъщност се забавляват със слуховете. „Мисля, че по някакъв начин това ни е и смешно", каза той. „В живота приемаш доброто с лошото - винаги има определени жертви, но и много хубави неща."

В заключение той увери, че бракът им е стабилен. „Бракът ни е силен, както винаги. Уша се справя много добре с всичко това и е хубаво да се гледа как расте и се развива в тази си нова роля", завърши Ванс.