Лавров: Все още не е ясно какви са правомощията на Съвета за мир в Газа

Реалните правомощия на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не са ясни. Това заявява министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на XV-та Близкоизточна конференция на международния дискусионен клуб "Валдай", предават руски медии.

"Създаден е Съвет за мир. Създадена е структура, която се подчинява на Съвета за мир, включително изпълнителна структура от палестински технократи. Какви са реалните им правомощия - не е известно", отбеляза министърът. По неговите думи, руската страна се надява, че тези въпроси ще бъдат изяснени.

На 22 януари представители на 19 страни подписаха в рамките на Световния икономически форум в Давос Устава на Съвета за мир, създаден в рамките на мирното уреждане на ситуацията в Ивицата Газа. От Вашингтон заявиха, че към организацията са се присъединили и други държави. Съветът за мир е създаден в съответствие със споразумението между Израел и палестинското движение ХАМАС за управлението на Газа, но се предполага, че той ще се занимава и с предотвратяването и уреждането на конфликти в други региони.