Ким Чен-ун повери ядрените ракети на 13-годишната си дъщеря

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е поверил на младата си дъщеря ръководна роля в Ракетната администрация на страната, която контролира ядрените сили на Пхенян, съобщават южнокорейски медии, цитирайки висш държавен служител, съобщава Newsweek.

Детето, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на площадки за тестово изстрелване на ракети. Това подхрани спекулациите, че тя е фаворит за наследник на Ким като върховен лидер, което би отбелязало историческо отклонение от династичната традиция, предпочитаща наследници от мъжки пол.

Бъдещата посока на династията Ким ще помогне за оформянето на динамиката на сигурността на Корейския полуостров, където отношенията между Сеул и Пхенян рязко се влошиха през последните години на фона на разширяващите се ядрени и балистични програми на Ким и твърдия подход на бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол.

Джу Ае е издигната до позиция, подобна на „директор“ на ракетното бюро, заяви висш служител на южнокорейското правителство пред вестник „Chosun Daily“ в неделя, позовавайки се на източници от разузнаването.

Ходът има за цел да я подготви да поеме командването на Корейската народна армия, като според докладите тя вече получава брифинги от генерали и в някои случаи дори издава заповеди вместо Чанг Чанг Ха, който официално заема поста директор на Ракетната администрация от края на 2023 г.

Докладът следва най-категоричната оценка на Националната разузнавателна служба на Южна Корея до момента, че Джу Ае е вероятният наследник. Добавя се, че служителите ще следят внимателно дали тя ще поеме важна роля по време на провеждащия се Девети конгрес на управляващата Работническа партия.

Конгресът, който започна в четвъртък, е събитие, което ще определи дневния ред за следващия петгодишен период. В неделя Ким Чен-ун беше преизбран за генерален секретар на Работническата партия – пост, който заема от 15 години.

