Паоло Булгари почина на 89 години: Историята на световната бижутерийна империя води към България https://crimes.bg/po-sveta/paolo-bulgari-pochina-na-89-godini-istoriyata-na-svetovnata-bizhuteriyna-imperiya-vodi-kam-balgariya/206402 Crimes.bg

Внукът на основателя Сотирио Булгари превърна семейната бижутерия в символ на международния лукс. Историята на фамилията отвежда до българските земи, според разказ на френския „Фигаро“.

Смъртта на Паоло Булгари бележи края на една от важните глави в историята на прочутата италианска бижутерийна фамилия. Предприемачът, който заедно с брат си Никола изигра ключова роля в развитието на семейната компания, е починал на 89-годишна възраст, съобщиха италианските информационни агенции АНСА и Adnkronos, позовавайки се на неговото семейство.

В съобщението си близките му го определят като човек с изключителна човечност и талант на предприемач, обичал Италия и представял страната по света. „Отиде си най-големият бижутер на нашето време“, се казва в тяхната почит.

Погребението ще се състои на 23 ноември от 11:00 часа в базиликата „Санта Кроче ин Джерусалеме“ в Рим.

Паоло Булгари е роден на 8 октомври 1937 г. Той е третият син на Джорджо Булгари и внук на Сотирио – майстора на сребърни изделия, който поставя началото на семейния бизнес в Рим през 1884 г. Именно наследниците му превръщат малкото ателие в име, разпознаваемо в целия свят.

От семейното ателие до световния лукс

Паоло принадлежи към поколението, което променя мащаба на компанията. През 1987 г., след оттеглянето на брат му Джани от ръководството, Никола поема председателския пост, а Паоло става заместник-председател. Заедно с екипа на компанията те работят за разширяването на марката отвъд традиционното производство на бижута.

Към характерните изделия от злато и скъпоценни камъни постепенно се присъединяват часовници, кожени аксесоари, парфюми и други луксозни продукти. Така Bulgari изгражда собствена естетика, съчетаваща античното римско наследство, цветните скъпоценни камъни и модерния дизайн.

През следващите десетилетия марката се превръща в предпочитан избор за представители на аристокрацията, киното и международния елит. През 2011 г. семейство Булгари продава контролния си дял на френската група LVMH, с което започва нов етап в развитието на компанията.

Фамилната история, която отвежда към България

Зад италианското име на една от най-известните световни марки се крие семейна история с балкански измерения.

Основателят Сотирио Булгари е роден на 18 март 1857 г. в селището Каларитес, област Епир, на територията на днешна Гърция. Въпросът за произхода на фамилията получи ново внимание през 2024 г., когато френският вестник „Фигаро“ публикува материал по повод 140-годишнината на бижутерийната къща.

Според публикацията семейството на Сотирио вероятно е емигрирало от България в земите на Епир. Авторът Жером Ановер проследява историята на рода и описва трудния път на младия занаятчия към Италия.

Сотирио напуска родното си място заедно с баща си Георгиос и се установява на остров Корфу, откъдето по-късно продължава към Италия. След престой в Неапол пристига в Рим, където през 1884 г. отваря първия си магазин за сребърни изделия на улица „Систина“. По-късно бизнесът се премества на престижната улица „Кондоти“, превърнала се в историческия адрес на марката.

Така фамилията, чието име днес е синоним на италианския лукс, носи история, преплетена с различни балкански и средиземноморски култури.

За Паоло Булгари тази история не е само наследство, а семейна традиция, която той продължава да развива в продължение на десетилетия. Освен с предприемаческата си дейност, през 2019 г. той създава и фондация на свое име, насочена към преодоляването на образователната бедност и подкрепата за децата и младите хора в периферните квартали на Рим.

С неговата кончина си отива един от представителите на поколението, превърнало фамилното име Булгари в международна емблема. І БГНЕС