САЩ обмислят да увеличат износа на дизелово гориво и петрол за Европа, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт по време на конференцията за трансатлантическо енергийно сътрудничество във Варшава, предаде Ройтерс.

„Обмисляме ли увеличаване на износа на петрол и дизелово гориво за Европа? Категорично“, заяви Райт на пресконференция.

Изказването на енергийният министър е в разрез с позиции на президента на САЩ Доналд Тръмп, заявени по-рано. През септември Тръмп се обяви в подкрепа на забрана за износ на американски дизел, тъй като цените на горивата скочиха рязко поради войната в Близкия изток. Тази новина разтревожи ЕС, тъй като прекъсването на доставките би могло да има отрицателни последици и за двете страни, изтъкват анализатори.

„Контактите на високо равнище между Европейския съюз и американската администрация продължават. Очакваме близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари“, заяви през септември говорителят на Европейската комисия по въпросите на търговията Олоф Гил.

САЩ са едновременно най-големият производител и потребител на „черно злато“ в света. През юни страната е изнасяла ежедневно над 1,4 милиона барела дестилирани продукти – категория, която включва основно дизел – по данни на Американската агенция за енергийна информация.

trud.bg