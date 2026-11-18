Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър — са повдигнали по време на мирните преговори въпроса за евентуално присъединяване на Украйна към НАТО в замяна на изтегляне на украинските войски от Донбас, за каквото настоява Русия. Това пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията американските представители предлагат в рамките на преговорите за прекратяване на войната в Украйна да се обсъдят и по-широки споразумения относно бъдещето на Северноатлантическия алианс, военните способности и разполагането на сили на европейския континент. Конкретно Вашингтон е попитал Киев дали е готов да се откаже от Донбас в полза на Русия срещу членство в НАТО като част от обсъжданите следвоенни гаранции за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски е изразил готовност да разгледа американските предложения за сигурност, но при условие че Вашингтон представи конкретен план за присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз, запазването на силна украинска армия и осигуряването на финансиране за следвоенното възстановяване на страната.

Според Bloomberg новият подход на американската администрация поставя европейските лидери в трудна позиция. В Европа се опасяват, че паралелното обсъждане на архитектурата за сигурност на континента и прекратяването на войната може да доведе до нежелани отстъпки пред Москва. Европейските държави настояват Русия първо да прекрати военните действия и едва след това да се водят дискусии за бъдещето на НАТО и разполагането на съюзнически сили.

Най-силно безпокойство изразяват държавите, граничещи с Русия, които се опасяват от свиване на военното присъствие на Алианса на тяхна територия и засилване на руското влияние върху решенията за европейската сигурност. Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис подчерта, че източният фланг на НАТО не може да бъде предмет на договорки и в Европа не бива да съществуват сфери на влияние.

В същото време Русия настоява НАТО да поеме ангажимент да не разполага войски в страните, присъединили се към Алианса след 1997 г., сред които са Полша, Чехия, Унгария и балтийските държави. В замяна Москва предлага да намали собственото си военно присъствие в Калининградска област и в Беларус — размяна, която редица европейски лидери вече определиха като неприемлива на срещата на върха на ЕС.

Bloomberg отбелязва, че преговорите са се активизирали, след като Демократическата партия спечели контрола над двете камари на Конгреса на САЩ на междинните избори. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф възобновиха контактите между Украйна и Русия, които бяха прекъснати през февруари заради конфликта в Иран, и проведоха среща с руския президент Владимир Путин. Следващият етап предвижда преговори с украински и европейски представители в Берлин, посветени на следвоенните гаранции за сигурност за Киев.

Според Bloomberg екипът на Доналд Тръмп се стреми да постигне видим напредък до януари, когато новото демократическо мнозинство встъпи в длъжност в Конгреса и може да настоява за засилване на натиска върху Русия и увеличаване на помощта за Украйна. От своя страна европейските лидери се опасяват, че Москва не бърза да сложи край на конфликта и може да протака преговорите в очакване на промени в политическата обстановка в Европа.

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