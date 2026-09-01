"Като Бионсе": Как "рок звездата" папа Лъв XIV вдъхновява католическата младеж

Огромни тълпи преминаха през Рим миналия септември, за да станат свидетели на историческата канонизация на първия милениъл светец на Католическата църква, 15-годишния Карло Акутис. Хиляди млади хора се стичаха във Ватикана, за да отдадат почит на британско-италианския компютърен ентусиаст, който използваше интернет, за да разпространява словото на католицизма.

Една година по-късно канонизацията може да се разглежда като символично събитие, както на църква, преминаваща в дигитална ера, така и на такова, което се стреми да предостави нови модели за подражание на младите.

Начело на този преход е папа Лъв XIV, който е посрещан като рок звезда от големи тълпи от млади хора по целия свят от избирането си през май 2025 г., пишат от The Independnet.

"На 70 години папа Лъв очевидно не е млад човек", казва Рут Гледхил, помощник-редактор на католическия международен вестник The Table. "И все пак той излъчва младежка енергия около себе си, той е спортен и във форма. Освен това изглежда наистина лишен от всякакво его."

По-рано този месец билетите за среща с родения в САЩ папа на 80 000-местния стадион "Стад дьо Франс" близо до Париж през септември бяха разпродадени за по-малко от час.

Сред успелите да се сдобият с място беше 21-годишният Алън, който беше впрегнал десетима членове на семейството си, опитвайки се да си осигури билет онлайн. Това беше почти същият подход, който много музикални фенове предприемат, когато се опитват да влязат в изключително популярни фестивали като Гластънбъри.

"Беше все едно идва Бионсе", каза той пред Le Parisien за предизвикателството да си осигури място на предстоящото събитие.

А миналия август папа Лъв закри младежки юбилей, като проведе литургия за повече от един милион души. Наречен "Католическият Уудсток" от италианските медии, Ватикана заяви, че е привлякъл млади участници от 146 различни страни.

Папа Лъв е разглеждан както като продукт, така и като двигател на нарастващия интерес към католицизма сред младите хора, кандидат, който е бил идеално подходящ за ролята на понтиф, обърнат към младите хора.

"За първи път имаме папа, който лично е използвал социалните медии, преди да бъде избран", казва Алесандро Джизоти, заместник-директор на Vatican Media. "Това е важно развитие в комуникацията на Църквата."

Разбирането на папата за значението на дигиталните комуникации е "особено привлекателно за по-младите поколения, които виждат в Лъв XIV папа, който е в унисон с техния начин на комуникация", добавя той.

Мнозина възприемат Лъв и като човек с обикновен, земен подход, който може да се хареса на младите

През май видео как той използва жеста "6-7", докато се возеше в папамобила в Мадрид, стана популярно онлайн. Така изглежда, че той споделя много от същите интереси като обикновените католици по света - от приложения до спорт.

Кристофър Ламб, кореспондентът на CNN във Ватикана, пише в American Hope:

"Той е папа, който разбира онлайн света: играе Wordle с брат си (и използва различна начална дума всеки ден), общува с WhatsApp и дори беше забелязан да използва езиковото приложение Duolingo в ранните часове на сутринта. Любовта му към спорта, особено към бейзбола, му помага да се свързва с хората, независимо дали държи тенис ракета с Яник Синър или носи шапката на любимия си Чикаго Уайт Сокс. Когато минаваше в папамобила си, той дори беше чут да вика "Те загубиха!" в отговор на някой, който беше извикал "Напред Къбс!", съперниците на Уайт Сокс."

dnes.bg