Какво стои зад нотата на Иран

В нотата на Иран има протест срещу самолетите в България. Ние не сме част от войната, но от друга страна сме ангажирани в конфликта чрез тези самолети. Това каза дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването „Тази неделя" по бТВ.

По думите му формулировката представлява протест срещу случващото се, но следва да бъде тълкувана в контекста на дипломатическия език. Кичуков отбеляза още, че не е налична информация за текущо учение на НАТО в региона, каквато теза бе изтъкната от българските власти. „Начинът, по който се комуникира това към българското общество, е просто заобикаляне на истината", коментира дипломатът.

Подобна оценка даде и Кичуков, според когото както военната, така и политическата логика сочат, че Иран не би предприел директни военни действия срещу европейски страни.

Дипломатът уточни, че самата нота е инструмент, а значението й зависи от съдържанието - тя може да варира от обикновен протест до сериозно предупреждение. В конкретния случай става дума за изразяване на позиция в рамките на дипломатическата практика.

Международният анализатор Руслан Трад посочи, че движението на американските самолети може да бъде проследено частично. Според него машините изпълняват мисии по презареждане на изтребители далеч от българското въздушно пространство, най-често над източната част на Средиземно море. Подобни операции по думите му са стандартна практика, но в случая не става дума за учения, а за реални мисии, свързани с активен конфликт, в който САЩ участват, а България е една от европейските държави, чиито летища се използват за логистична подкрепа, наред с бази в Румъния и Гърция.

Според Трад реакцията на Иран е очаквана, като част от опитите на Техеран да упражни дипломатически натиск върху държави, които оказват съдействие на подобни операции.

Той беше категоричен, че не може да се говори за пряка опасност за България. „Предполагам, че ще има още такива писма. Иранското посолство в момента е изключително активно, но България е далеч от застрашена страна", смята Трад.