Какво наистина мисли Тръмп за Ванс и защо войната за наследяване с Рубио вече е спечелена https://crimes.bg/po-sveta/kakvo-naistina-misli-tramp-za-vans-i-zashto-voynata-za-nasledyavane-s-rubio-veche-e-spechelena/195323 Crimes.bg

За вицепрезидента Джей Ди Ванс преговорите за прекратяване на войната с Иран не са просто критично политическо предизвикателство, а прослушване.

Крайният резултат от начина, по който администрацията на Тръмп се справя с текущите преговори с иранските лидери, почти сигурно ще оглави списъка с най-важните фактори, оформящи начина, по който избирателите оценяват Ванс като бъдещ президент. Но дотогава решението все още не е взето.

Всъщност това е единствената рационална позиция, която можем да имаме относно Ванс и неговото политическо бъдеще, независимо колко незадоволително звучи това.

Истината е, че Ванс е на националната сцена от по-малко от три години. Политически погледнато, той все още се представя. Неговият бестселър "Hillbilly Elegy“ беше публикуван преди десетилетие, но той влезе в обществения живот едва като младши сенатор от Охайо през 2023 г.

Оттогава някои неща за него се развиха добре. Други по-малко.

Идеологията на Ванс

Ванс изглеждаше по-комфортно в ситуации на високо напрежение, отколкото мнозина очакваха, демонстрирайки дисциплина, превръщайки се в ефективен посланик на административните политики и фино коригирайки личния си стил на представяне и комуникация.

Той също така изгради взаимоотношения между различни фракции на републиканската коалиция, като до голяма степен избягваше самопричинените грешки, които са навредили на предишни вицепрезиденти.

За вицепрезидента Джей Ди Ванс преговорите за прекратяване на войната с Иран не са просто критично политическо предизвикателство, а е прослушване.

Неговите почитатели виждат в него надарен политически талант: интелектуално сериозен, необичайно артикулиран, дълбоко вкоренен в популисткото пренареждане, което трансформира Републиканската партия, и способен да пренесе това движение в ново поколение.

От своя страна партията вижда човек, който разбира тревогите на избирателите от работническата класа, който може да говори свободно за култура и икономика и който притежава нещо все по-рядко срещано в съвременната политика: последователен мироглед, изразен разговорно и съществено, успокояващо последователен.

Може би най-важното е, че Ванс сякаш гледа на ролята си с голяма тежест и намерение. Близките му настояват, че доброто изпълнение на работата е по-важно за него, отколкото пресмятането на следващия му политически ход.

Неговите критици възприемат нещо съвсем друго: интригант, чиито позиции са се променили драстично, чиито обяснения често изглеждат удобно навременни и чиято лекота в политическата борба понякога преминава в агресия и басня.

За тях настоящият национален дебат относно сделката с Иран засилва опасенията им относно неговата идеология, преценка и доверие.

Статистиката на одобрение за Ванс остава неравномерна до лоша. Критиците продължават да подчертават критичните му изявления за Тръмп отпреди 2024 г. Той все още не е свалил неописуемата обвивка на различността, която някои намират за отблъскваща и загадъчна, и остават въпроси дали привлекателността му се простира отвъд коалицията, която вече подкрепя президента. Някои избиратели все още смятат, че не го познават достатъчно добре, за да му се доверят на най-високия пост в страната, което ни връща към Иран.

Успешни преговори, които издържат проверката на времето (или поне до 7 ноември 2028 г.), биха засилили аргумента, че той притежава както идеологическа тежест, така и управленска компетентност. Провалът, естествено, би подхранвал точно обратното заключение.

Това може да звучи несправедливо. Вероятно е така. Никой човек не може сам да контролира бъдещето. Но политиката, както и животът, може да бъде несправедлива.

Големите външнополитически събития често се превръщат в съкращение за по-големи преценки. Избирателите помнят резултатите повече от процеса, резултатите повече от аргументите. След няколко години американците няма да помнят всяка реч, интервю или политически документ. Те ще имат представа дали стратегията за Иран е проработила.

Какво казва историята?

Освен това, историята показва, че вицепрезидентите рядко получават справедливо изслушване от обществеността или от дарителите в партиятаа. Казват, че вторият по важност наследява всички врагове на президента и в най-добрия случай половината от приятелите му.

Това е ръкавицата, през която всеки вицепрезидент трябва да премине, за да достигне най-високия пост, дори когато позицията, парадоксално, предоставя най-надеждния исторически трамплин.

Джордж Х. У. Буш, вицепрезидент на Роналд Рейгън, издържа години на критики, преди да стане президент. Дан Куейл, вицепрезидент на Х. У. Буш, умен и опитен политик сам по себе си, се превърна в национална тема.

Ал Гор прекара голяма част от вицепрезидентството си в карикатуризиране. Дик Чейни беше демонизиран от опонентите си и гледан от мнозина с подозрение. Джо Байдън натрупа десетилетия подигравки, преди в крайна сметка да спечели президентския пост.

А Камала Харис… е, знаем какво се случи с нея.

Ситуацията на Ванс може да е дори по-сложна, отколкото обикновено е така, тъй като той е изправен пред най-проницателния критик: президента Доналд Тръмп.

Четиридесет и седем години по-късно остава безмилостен оценител на статус, успех, стил, физическа привлекателност и потенциал. Той преценява всички около себе си: съюзници, съперници, членове на кабинета, телевизионни водещи, дори членове на собственото си семейство.

Доклади от вътрешния кръг на Тръмп показват, че той уважава интелигентността и политическата полезност на Ванс, притеснява се от недостатъците на естетиката и марката на Ванс и признава различните силни страни и личен блясък на предполагаемия съперник на Ванс, държавния секретар Марко Рубио.

Каталогът с опасения на Тръмп може да е правилен или грешен. Но това едва ли има значение. Защото Ванс не се кандидатира, не се е кандидатирал и вероятно никога няма да се кандидатира срещу Марко Рубио. Той се кандидатира срещу себе си. Срещу съмненията, очакванията и конкуриращите се образи, които американците проектират върху него.

Има и малка вероятност Ванс изобщо да не се кандидатира. Той и Уша Ванс очакват четвъртото си дете това лято. Той е млад мъж с малки деца, всеотдаен съпруг и практичен баща, баща на 21-ви век. Президентските кампании изискват огромни лични разходи както от кандидатите, така и от семействата.

Но ако Ванс се кандидатира, историята показва, че той ще започне като категоричен фаворит за кандидата на републиканците.

Втората дама Уша Ванс може да се окаже значителен актив в това усилие. Нейното самообладание, интелект и биография биха разширили представата, която много избиратели имат за съпруга ѝ. Всеки успешен политик печели от убедителен партньор. Ванс може да спечели повече от повечето.

Най-вече, големият залог и коз за Ванс е, че той ще спечели всесилната подкрепа на Тръмп.

Картината на общите избори също не е очевидно неблагоприятна. Демократическата скамейка остава нестабилна. Картата на избирателната колегия, която облагодетелства Тръмп, може да послужи за друг кандидат на републиканците.

При подходящи обстоятелства Ванс може да има приличен или може би много добър шанс да наследи шефа си.

dnes.bg