Израелската полиция спря службата на латинския патриарх на Йерусалим за Цветница

Израелската полиция "за първи път от векове" не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница, Вход Господен в Йерусалим), съобщи Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от АФП.

"Двамата бяха задържани... и бяха принудени да се върнат", пише в съвместно изявление на Йерусалимската латинска патриаршия и на Кустодията на Светата земя.

"В резултат на това за първи път от векове на църковните лидери не бе позволено да водят службата за Палмова неделя в църквата "Възкресение Христово", се добавя в текста.

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че тази мярка се налага от съображения за сигурност.