Илон Мъск: Това са действия на тиранин! Великобритания се превърна в най-лошия кошмар на Оруел

Най-богатият човек в света Илон Мъск разкритикува британското ръководство, като заяви, че Обединеното кралство "се е превърнало в най-лошия кошмар на (английския писател Джордж) Оруел".

В поредица свои публикации в социалната мрежа X милиардерът остро разкритикува Министерството на правосъдието на Великобритания за изтриването на архива на Courtdesk - платформа, предоставяща на медиите достъп до данни на магистрати.

Мъск, чието нетно богатство в момента се оценява на 849,2 милиарда долара, призова за прозрачност в съдебните документи и нарече изтриването им "действия на тиранин".

Разривът между Обединеното кралство и американския милиардер се задълбочи миналия месец, когато британският регулатор Ofcom започна разследване на услугата за редактиране на изображения с изкуствен интелект на X.

fakti.bg