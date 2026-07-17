Опасен момент за Украйна: обвиниха Зеленски във взимането на идиотско решение, довело до избухването на протести в страната https://crimes.bg/po-sveta/opasen-moment-za-ukrayna-obviniha-zelenski-vav-vzimaneto-na-idiotsko-reshenie-dovelo-do-izbuhvaneto-na-protesti-v-stranata/197076 Crimes.bg

Украйна се намира в опасен момент заради решение на президента Володимир Зеленски, което може да бъде от полза само за Русия, предаде Sky News.

В Украйна избухнаха протести в градове из страната заради уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров. Зеленски уволни младия и популярен сред населението министър, заставайки по този начин на страната на началника на ЗСУ Олександър Сирски след месеци на напрежение между двата лагера.

Но ходът предизвика редки улични протести в градове из цяла Украйна и - може би по-тревожно за президента и военния началник - предизвиква безпокойство в редиците на армията.

Офицери застанаха на страната на Федоров, описван като млад реформатор, изправил се срещу „старата гвардия“ в лицето на Сирски – командир, обучен по съветско време. Заместник-началникът на украинските военновъздушни сили дори подаде оставка, казвайки: „Вярвам, че отстраняването на Михайло Федоров е голямо зло за отбранителните способности на страната“.

Украински медии също отправиха остри критики към Зеленски. Вестник „Таймс“ цитира коментар на Виталий Сич, главен редактор на популярния уебсайт NV. Той написа: „В трудни моменти Зеленски се държи като герой. Но не бива да забравяме, че трудните моменти често са причинени от неговите идиотски решения“.

В медиите се появиха и спекулации, че решението на президента е отчасти подхранено от опасения, че 35-годишният Федоров става твърде популярен и може да се превърне в политически съперник.

Федоров, преди това министър на дигиталната трансформация, е в правителството на Зеленски от самото начало. През януари той стана най-младият министър на отбраната на Украйна. През последните шест месеца украинските сили постигнаха значителни успехи на бойното поле благодарение на еволюцията в борбата с дронове, за която той помогна да се осъществи.

Вече бившият министър беше добре ценен от военните и западните съюзници на Украйна, по-специално от Обединеното кралство. И все пак, зад затворени врати нарастваше напрежението между него и 60-годишния Сирски, който ръководеше защитата на Киев в ранните дни на пълномащабната война на Русия, но беше критикуван, че не се адаптира достатъчно бързо към променящия се характер на конфликта.

В изключително необичаен ход Федоров реши да изрази недоволството си публично, потвърждавайки на брифинг, че е помолил Зеленски да обърне гръб на Сирски. Когато президентът е отказал, Федоров каза, че се е опитал да работи с генерала, но „се сблъскахме с факта, че всички инициативи, които предлагаме, започнаха да бъдат блокирани“. След това той обвини Сирски, че поставя личния пред националния интерес. Федоров дори обвини Сирски в разпалването на интриги.

„Вместо да измисли как да победи Русия, което е работа на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната, в която се намираме днес. И това е основен проблем“, каза Федоров. От своя страна Сирски отговори с относително кратка публикация в социалните мрежи, благодарейки на Федоров за времето му като министър на отбраната и пожелавайки му да остане „в отбора на Украйна“.

Публичният спор е изключително дестабилизиращ за Зеленски, докато той се опитва да пренареди правителството си. Руските атаки не спират, докато Киев разчита на западни оръжия и ПВО системи, за да ги отблъсне.

В протестите се включиха предимно млади хора, които скандираха „Федоров!“ и правеха груби изказвания относно неговия евентуален наследник на министерския пост - генерал Сирски. „Сирски, върви си!“ и „Европейска армия за европейска страна!“, бяха някои от другите лозунги, които скандираха демонстрантите, предаде агенция „Ройтерс“.

Според западни официални лица и анализатори украинските въоръжени сили са се сплотили под ръководството на Федоров и са успели да забавят настъплението на руските войски по фронтовата линия до почти пълно затишие, отбелязва агенция AP. Друг успех на ръководството на Федоров са ударите по енергийни съоръжения, разположени надълбоко в руска територия, и предизвикания от атаките недостиг на гориво в Русия. Мнозина бяга поразени от решението на Зеленски да уволни Федоров въпреки тези успехи.

Зеленски вчера възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста.

fakti.bg