Франция поиска учение на НАТО в Гренландия

След многократни заплахи от президента Доналд Тръмп, който заявява открито, че иска да поеме контрола на Гренландия, Франция настоя за провеждане на военни учения на НАТО на арктическия остров. Това съобщава BFMTV.



Франция настоява за учение на НАТО в Гренландия и е готова да участва в него, съобщи Елисейският дворец в сряда, 21 януари, след като президентът на САЩ многократно заяви, че иска да превземе автономната датска територия.



Заплахите му относно Гренландия усложниха и без това трудните отношения между президента на САЩ, който трябва да говори на форума в Давос в сряда, и европейските страни.



"Франция иска учения на НАТО в Гренландия и е готова да участва", обяви френската президентска администрация.



Няколко европейски страни, включително Франция, Германия и Великобритания, вече изпратиха военен персонал в района за разузнавателна мисия в подготовка за датските учения, които се провеждат със съюзници от НАТО, но извън Атлантическия алианс и следователно без участието на САЩ. Това разгневи Доналд Тръмп, който заплаши да наложи нови тарифи до 25% на съюзниците си, участващи в ученията.



Американският президент настоява, че богатата на минерали Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и НАТО в условията на конфронтации с Русия и Китай. Официалните учения на НАТО биха ангажирали Вашингтон и биха показали, че европейците са сериозни по отношение на сигурността в Арктика, съобщават източници в Париж.



На въпрос от репортери във вторник докъде би стигнал, за да получи Гренландия, Тръмп отговори: "Ще разберете.“ "Мисля, че ще се случи нещо, което ще бъде много положително за всички“, намекна многозначително той.



Тръмп преди това посъветва Европа да се съсредоточи върху войната между Русия и Украйна, а не върху Гренландия.

https://www.focus-news.net/