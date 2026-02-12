Франция издирва още жертви на учител педофил, изнасилил 89 деца

Френските правоохранителни органи започнаха мащабно издирване на жертвите на бившия учител Жак Левел, обвинен в изнасилване на 89 деца в продължение на половин век. Полицията в Гренобъл публикува специално съобщение със снимки на 79-годишния мъж на различна възраст и списък на държавите, където е живял и работил.

Разследването срещу Левегле започна през февруари 2024 г., а той е в ареста от април 2025 г. Бившият учител е обвинен в серийно изнасилване и сексуално посегателство между 1967 и 2022 г. Жертвите са тийнейджъри на възраст от 13 до 17 години. Левегле също така призна за убийството на майка си и леля си, съобщава The Guardian.

Полицията в Гренобъл нарича този случай „учебникарски пример“ за сериен сексуален престъпник. В продължение на повече от пет десетилетия Левегъл, използвайки учителския си опит, е работил в училища, сиропиталища и като преподавател в много страни: Алжир, Бразилия, Германия, Индия, Колумбия, Мароко, Нигер, Филипините, Франция и Швейцария. Навсякъде той е имал достъп до деца.

89-те жертви са били идентифицирани, защото изнасилвачът е водил щателни записи на действията си, като по този начин е създал свой личен архив от престъпления. Разследващите обаче смятат, че действителният брой на жертвите е значително по-висок. Този публикуван апел има за цел да помогне на други жертви, които по някаква причина все още не са се свързали с полицията, да идентифицират извършителя и да дадат показания.

