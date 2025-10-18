Фестивал на крещенето в Лондон

В Лондон една нестандартна идея набира огромна популярност. Хиляди хора се събират, за да крещят и да освободят натрупания стрес.

Основател на Клуба по крещенето е Мона Шаркс, на 25 години от Лондон. Случайно в TikTok видяла нещо подобно в Чикаго.

„Просто гледах всички тези хора, които се събираха и крещяха на езерото Мичигън. И си помислих: „О, Боже, Лондон се нуждае от нещо подобно", сподели тя.

Самата Мона се лута в последните месеци. Завършила е право, но напуска адвокатската професия, за да се пробва като създател на съдържание онлайн. Търси себе си и нов смисъл.

„Преживявах нещо като кариерна криза, като се колебаех и си казвах: „Това ли е правилният път за мен? Да се върна ли към правото? Да потърся ли алтернативен път към създаването на съдържание, защото това е трудна индустрия, в която да успееш", обясни основателят на клуба по крещене.

„И докато се лутам, направих няколко видеоклипа и един от тях започна да става вайръл. В него казах: „Добре, да го направим. Петък, Примроуз Хил, 18.30, ще бъда там. Елате, ако искате да крещите с мен", каза тя.

И така в уречения час и място Мона отива в лондонския парк и започва да чака без да има очаквания за нищо.

„Може би ще бъдат 10, 20 души максимум. Може би това е толкова абсурдно. Защо някой би дошъл да крещи с мен, непознат от интернет, в някакъв парк в Лондон? И за моя изненада се появиха над хиляда души и беше абсолютна лудост. И нямах никакъв контрол над тълпата. Хората пристигаха крещейки", разказа Мона Шаркс.

А повод за крещене в Лондон има много - инфлация, престъпност, безработица.

„Някои казват - ходих на психолог, но без никакъв резултат. Или някои хора казваха, че терапията е твърде скъпа. Или са говорили за това с приятелите си, но гневът все още е там. Някои, за съжаление, са загубили работата си. Затова дойдоха и искаха да крещят. Някой каза, че се бори с академичните си задължения. Друг човек сподели, че просто е разочарован от всичко, което се случва в света в момента", допълни Мона.

Голяма кауза за Мона е и самотата, което според нея е пандемия в 8-милионния град. „Много хора ми казаха, че са дошли сами на събитието и са си тръгнали с хора, които са били там, и са отишли на вечеря или на по питие след това. Така че определено беше чудесна възможност за хората да се срещнат и да поговорят един с друг, което много липсва в Лондон".

Мона сподели, че не е получила оплаквания заради шума. „Всъщност получих много мило съобщение от местна жителка за един от моите видеоклипове в TikTok. Каза, че е било прекрасно да види младите хора в Лондон да се събират, за да правят нещо толкова абсурдно, весело, глупаво и забавно и просто да се отпуснат".

Само за седмица събитието на Мона обикаля британските медии, а подобни клубове вече се подготвят и в други европейски градове. А тя мечтае следващият да е в София.

Нова телевизия, „Събуди се"