ПО СВЕТА

Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти

https://crimes.bg/po-sveta/federalen-sluzhitel-zastrelya-chovek-v-minesota-gubernatorat-prizova-tramp-da-iztegli-agresivnite-agenti/183343 Crimes.bg
Lacho
21
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
Lacho
21

Властите в Минеаполис потвърдиха, че реагират на съобщения за стрелба, в която са замесени федерални агенти.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц публикува пост в социалната мрежа X след инцидента: "Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от федерални агенти тази сутрин. Минесота е претърпяла достатъчно. Това е отвратително", пише той.

"Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите агресивни, необучени офицери от Минесота. Веднага", допълва губернаторът.

"Министерството на вътрешната сигурност на САЩ счита, че застреляният е имал огнестрелно оръжие с два пълнителя. Министерството работи по събирането на повече информация", се посочва в съобщение на ведомството.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.