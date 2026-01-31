Делси Родригес предложи закон за обща амнистия на всички политически затворници във Венецуела

Временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властитев страната ще разгледат закон за амнистия, който може да обхване дела, датиращи от 1999 г., предава The Guardian.



"Обявявам общ закон за амнистия и нареждам този закон да бъде представен на Народното събрание, за да се насърчи мирното съвместно съществуване във Венецуела“, заяви тя на събитие във Върховния съд на Венецуела. Нека това бъде закон, който помага за излекуване на раните, оставени от политически конфронтации, насилие и екстремизъм. Нека послужи за възстановяване на справедливостта в нашата страна и за възстановяване на мирното съвместно съществуване между венецуелците“, заяви Родригес във Върховния съд, според Ройтерс.



Законът ще обхване дела, датиращи от 1999 г., и ще обяви "обща амнистия“, поясни Родриге. Законът обаче няма да засегне лицата, замесени в убийства, сериозни нарушения на правата на човека или престъпления, свързани с наркотици, подчерта изпълняващият длъжността президент.



Тя също така обяви, че центърът за задържане Еликоиде в Каракас, който отдавна е критикуван от правозащитни организации като място за малтретиране на затворници, ще бъде превърнат в спортен и социален център.

https://www.focus-news.net/