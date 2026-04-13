Блокадата на Тръмп рискува разширяване на войната в открито море

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран през уикенда рискува да разшири войната, която вече навлиза в седмата си седмица, покачвайки цените на петрола и увеличавайки перспективата за по-нататъшни икономически проблеми по целия свят.

Американският флот заяви, че ще въведе блокада на целия морски трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища в 10:00 ч. вашингтонско време в понеделник, добавяйки, че ще позволи на други кораби да преминават през Ормузкия проток, ако не спират в Ислямската република. Военният съветник на върховния лидер на Иран, Мохсен Резаи, заяви, че страната „няма да позволи" подобно ембарго и казва, че има „голям неизползван лост, за да му противодейства".

Новият сблъсък дойде, след като САЩ и Иран не успяха да постигнат споразумение в маратонските преговори в Пакистан, застрашавайки прекратяването на огъня, постигнато миналата седмица, което породи надежди за бързо разрешаване на войната. Преговорите, водени от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, се провалиха поради различия относно бъдещето на ядрената програма на Иран.

Тръмп заяви пред репортери в неделя вечерта, че не го интересува дали Иран ще се върне на масата за преговори, твърдейки, че САЩ вече са постигнали военните си цели, включително изчерпване на капацитета на страната за производство на ракети и дронове.

„Ако не се върнат, аз съм ОК", каза той.

По-рано в неделя Тръмп заяви, че САЩ са готови да „довършат малкото, което е останало от Иран". Американският лидер заплаши да отмъсти в случай на иранска съпротива срещу блокадата, публикувайки в социалните медии, че „Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде ВЗРИВЕН КЪМ АДА!"

Пазарна реакция

Развитието на събитията заплашва да удължи и разшири война, която доведе до хиляди смъртни случаи и разтърси световните енергийни пазари, като по-високите цени на петрола и газа заплашваха да подхранят инфлацията, като същевременно забавят икономическия растеж. По целия свят сега има отчаяни усилия сред рафинериите и търговците да осигурят незабавно налични товари на суров петрол, тъй като физическите доставки се затягат.

Ормузкият проток е най-важната енергийна точка в света, представляваща около една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Пълната блокада би оказала допълнителен натиск върху световните петролни пазари, като би задушила останалата част от доставките, които продължават да се движат по водния път. Цените на петрола и природния газ скочиха в понеделник сутринта, като Brent се покачи с 9,1% до близо 104 долара за барел, докато европейските фючърси на газа скочиха до 18%.

„Блокадата има за цел да увеличи икономическия натиск върху Иран, но блокадите рядко дават бързи резултати, въпреки че могат да бъдат решаващи в дългосрочен план", каза Юън Греъм, старши сътрудник в Австралийския институт за стратегическа политика. „А това, което Вашингтон цени над всичко друго, е бързият резултат."

Още преговори?

Двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня изтича на 22 април, ако блокадата не доведе до раздор преди това. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че всеки военен кораб, който се опитва да се приближи до пролива „под какъвто и да е претекст", ще се счита за нарушение на прекратяването на огъня, според иранската държавна телевизия.

Въпреки че нито една от страните не се е ангажирала с втори кръг дипломатически преговори, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че страните са постигнали разбирателство по различни въпроси, но разногласията остават „по два или три ключови момента".

„Естествено е, че не е трябвало да се очаква да се постигне споразумение в рамките на една сесия от самото начало", каза той по държавната телевизия след разговорите. „Дипломацията никога не свършва" и Иран „ще продължи да преследва националните си интереси при всякакви обстоятелства", добави той.

Американски служител, пожелал анонимност, заяви в неделя, че за американския екип е било ясно, че иранската делегация не разбира основната цел на администрацията на Тръмп, която е да гарантира, че Ислямската република никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Реалностите на морска блокада

Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с по-широки пазари, е на практика затворен, откакто в края на февруари започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Техеран избягва хватката на Белия дом, като затяга контрола си, налага плащания за някои плавателни съдове и поддържа трафика на част от нивата преди войната.

Въпреки че САЩ са способни да наложат блокада, това би довело до значителни разходи и рискове, пишат в бележка анализатори на Bloomberg Economics, включително Дженифър Уелч. Американските военни кораби биха били по-близо до иранските заплахи от дронове и ракети, което би довело до опасен цикъл на ескалация, ако някой от тях бъде ударен. Хутите, които са съюзници на Иран, може също да се опитат да нарушат потоците на петрол и газ в Червено море, пишат анализаторите на Bloomberg Economics.

„Рисковете и разходите от продължителна блокада - и потенциалът за натиск от други заинтересовани страни като Китай - предполагат, че Тръмп може да не осъществи или да не поддържа блокадата", пишат те, добавяйки, че Пекин може дори да използва влиянието си върху САЩ с критични минерали в опит да окаже натиск върху Тръмп. „Все пак самата заплаха увеличава вероятността от грешна преценка, намалява пространството за дипломация и поддържа рисковете от спад за потоците на петрол и пазарите високи."

Администрацията на Тръмп използва подобен подход срещу Венецуела по-рано тази година - ефективно наложи блокада срещу санкционирания ѝ суров петрол в открито море преди залавянето на Николас Мадуро през януари. В заплахата си в неделя Тръмп заяви, че „никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море".

Тръмп е предположил, че други държави също ще участват в блокадата, но все още не е посочил конкретни държави, които ще изпратят кораби или други средства в региона, за да помогнат. Великобритания няма да участва в блокадата, казаха хора, запознати с позицията на правителството. Обединеното кралство разполага с автономни дронове за търсене на мини в региона, но ще ги разположи в пролива само ако се появи жизнеспособен план, съвместно с други съюзници, за да го отворят отново, казаха те.

Тръмп многократно е призовавал европейски и азиатски съюзници да съдействат за повторното отваряне на Ормузкия проток, но до голяма степен е получавал отказ. Някои съюзници, включително Обединеното кралство и Япония, са заявили, че ще съдействат за усилията само след като боевете в региона спрат.

Не е задължително САЩ да атакуват всеки кораб и само заплахата може да намали потоците към и от иранските пристанища, според Джон Брадфорд, изпълнителен директор на Съвета за Азиатско-тихоокеански изследвания в Йокосука и бивш военноморски офицер на САЩ. Въпреки това, каза той, не е ясно дали тактиката ще проработи срещу Иран.

„Особено рисковано е с Иран да се търси деескалация чрез ескалация", каза Брадфорд. „Тактиката работи по-добре с някои участници, отколкото с други, и Иран показа, че е устойчив на тази тактика."