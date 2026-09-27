Светослав Бенчев: Една от основните причини за ръста на цените на горивата у нас е ситуацията в Черно море https://crimes.bg/analizi/svetoslav-benchev-edna-ot-osnovnite-prichini-za-rasta-na-cenite-na-gorivata-u-nas-e-situaciyata-v-cherno-more/202191 Crimes.bg

Очакваме поевтиняване на пропан-бутана с около 4-5 цента. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването „Тази неделя" по бТВ.

Точният размер на поевтиняването ще зависи от новата котировка на пропан-бутана, който за разлика от останалите горива се котира на месечна база. „Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента, но, разбира се, това зависи от това каква ще бъде новата котировка на пропан-бутана", обясни Бенчев.

Председателят на БПГА коментира и започналите проверки на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. По думите му компаниите предоставят необходимите документи, сред които данни за цените, на които купуват и продават горивата. „Има един марж, в който се включват ужасно много неща - дистрибуция, заплати, които се повишават всяка година, електричеството, което се повишава всяка година, и всякакви други разходи, свързани с поддръжката на бензиностанцията", обясни Бенчев.

Според него маржът на бензиностанциите е между 10 и 15 цента, като средствата се използват основно за поддръжка и покриване на разходи.

Бенчев коментира и данните за ръста на цените на горивата в България през последната година. Увеличението е с 34,5%. Една от основните причини за този ръст според него е ситуацията в Черно море. „Нещата в Черно море станаха наистина доста драматични през последната година. Застраховките поскъпнаха ужасно много", каза той.

По-високите разходи за превоз на суров петрол се отразяват върху крайната цена. „Ако вие виждате една котировка от 104 долара за „Брент", сложете поне още 20-25 долара на барел, които в крайна сметка покриват всички тези разходи", обясни Бенчев.

Той подчерта, че България има сред най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, но производствените цени са близки до европейските.

Според него забраната за износ е един от факторите, които влияят върху работата на рафинерията, тъй като тя работи на по-нисък капацитет. „Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски", посочи той.

Това според него би имало благоприятен ефект и за крайния потребител в България.

Бенчев заяви, че мерките на властта, предприети във връзка с високите цени на горивата, са били консултирани с бранша. Това бяха може би най-разумното, което можеше да се направи в случая", смята той.

бТВ, „Тази неделя"