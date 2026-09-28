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Войната между комитетите е позорна, заяви Илияна Йотова

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Lacho
42
Войната между комитетите е позорна, заяви Илияна Йотова
Lacho
42

"Не съм казала нито една лоша дума за инициативните комитети на моите опоненти, защото смятам, че всеки човек има право на своя избор. Моята задача е само да направя така, че техните привърженици да гласуват за мен. Войната между инициативните комитетите в момента е позорна", заяви Илияна Йотова по повод скандалите на политическата сцена в последните седмици. 

"Благодаря на всеки, който застана с лицето и името си, за да ме подкрепи", отбеляза държавният глава. 

Президентът изтъкна още, че покрай темата за Украйна, е била готова за готвена срещу нея кална битка. "Спекулациите по темата са част от т.нар. кална кампания и компроматни войни, за които бях подготвена още при учредяването на инициативния комитет, който ме издигна като кандидат за президент", коментира Йотова.

trud.bg

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