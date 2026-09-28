Войната между комитетите е позорна, заяви Илияна Йотова

"Не съм казала нито една лоша дума за инициативните комитети на моите опоненти, защото смятам, че всеки човек има право на своя избор. Моята задача е само да направя така, че техните привърженици да гласуват за мен. Войната между инициативните комитетите в момента е позорна", заяви Илияна Йотова по повод скандалите на политическата сцена в последните седмици.

"Благодаря на всеки, който застана с лицето и името си, за да ме подкрепи", отбеляза държавният глава.

Президентът изтъкна още, че покрай темата за Украйна, е била готова за готвена срещу нея кална битка. "Спекулациите по темата са част от т.нар. кална кампания и компроматни войни, за които бях подготвена още при учредяването на инициативния комитет, който ме издигна като кандидат за президент", коментира Йотова.

trud.bg