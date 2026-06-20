Без социални мрежи за тийнейджърите във Великобритания

Британското правителство обяви, че ще представи нови реформи, които да забранят достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Милиони деца във Великобритания ще загубят достъп до платформи като TikTok, Snapchat и Instagram.

Премиерът Киър Стармър заяви, че няма да прави компромис с безопасността и щастието на децата и че тази забрана трябва да бъде въведена. Правителството се надява да приеме регулациите преди Коледа, а забраната да влезе в сила през пролетта на 2027 година.

Решението идва след обществена консултация с над 116 хиляди отговора, като 90% от участвалите родители подкрепят забраната. Сред най-силните гласове „за" са родители, загубили децата си заради онлайн вреди.

Не всички приложения ще бъдат засегнати. Приложения като WhatsApp и Signal остават достъпни. За по-големите тийнейджъри между 16 и 17 години се обмислят мерки като „нощен час" на някои приложения и прекратяване на безкрайното превъртане на кратки видеа онлайн.

Остава въпросът как ще се проверява възрастта на потребителите. Комуникационният регулатор Ofcom вече работи по въпроса, но критици предупреждават за потенциалните рискове от разпространение на лични данни.

Технологичните гиганти Meta, Snapchat и YouTube предупреждават, че пълната забрана може да тласне децата към по-опасни онлайн пространства.

Смесени са и реакциите сред тийнейджърите. Някои млади създатели на съдържание се притесняват за бъдещето си, а за мнозина социалните мрежи са мястото, където създават нови приятелства.

Великобритания следва модела на Австралия, която въведе подобна забрана през декември. Но и там прилагането се оказва трудно, тъй като много деца все още успяват да заобиколят правилата, като използват VPN.

бТВ, „Тази събота"