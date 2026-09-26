Младежкият ГЕРБ във Враца се разпаднал заради любовницата на Калин Каменов

Местната младежка структура на политическата формация ГЕРБ в град Враца претърпя пълен разпад, след като над 50 членове подадоха официално своите оставки. Начело на напусналите са председателят Владимир Димитров, дългогодишният областен управител Николай Руменов и общинският организационен секретар Мартин Харизанов. Този мащабен управленски трус идва броени дни преди разкритията около скандалната аферата с присвоените от кмета луксозни джипове на обща стойност 340 000 лева.

Според запознати вътрешни източници основната причина за кризата е напрежението около кмета Калин Каменов, чиито спорни кадрови решения и управление на общински предприятия предизвикват сериозно вътрешно недоволство. Твърди се, че градоначалникът е опитал да подчини местната партийна структура чрез своята близка сътрудничка и секретарка Теодора Цветкова. Въпреки че хубавицата напусна работата си в общината след медийни разкрития за техните близки отношения, тя продължава да влияе върху разпределението на финансовите средства.

Масовото напускане на ръководните кадри ясно показва дълбоката криза в местното управление на партийната формация. Напрежението сред членовете се трупа в продължение на цяла година заради едноличния стил на ръководство и съмнителните назначения. Този неочакван политически удар поставя под сериозен въпрос стабилността на местната власт в навечерието на нови избори и оставя тежки следи върху репутацията на ръководството в града.

Източник: Уикенд