Зависимостите, които ни убиват

Фентанилът е наркотикът, който предизвика една от най-тежките кризи със зависимости в САЩ. Европейските данни поставят България сред страните, в които веществото се свързва с нарастващ брой смъртни случаи.

В медицината фентанилът е познат от години и действа като болкоуспокояващо с 50 пъти по-силен ефект от морфина. На нелегалния пазар обаче той се превръща в една от най-опасните дроги заради силното си действие, неизвестната концентрация и много честото смесване с други наркотици.

„Зомби улици" - така в Америка наричат шокиращата картина от много от щатите. На кадри, обиколили света, се виждат наркомани, бездомни и болни хора, изоставени от семействата им, институциите или от самите себе си.

В САЩ през 2024 г. са регистрирани 79 384 смъртни случая от свръхдоза. От тях 47 735 са свързани със свръхдоза от фентанил и аналози. Данните са на американския Национален център за здравна статистика. За една година смъртните случаи сравнително намаляват, но мащабът остава огромен. Много семейства губят близки, а лабораторните наркотици продължават да са в центъра на кризата.

Картината в САЩ изглеждаше далечна и чужда за нас, но тя вече е част и от българската реалност. Страната ни е сред държавите, в които фентанилът се свързва със сериозни вреди.

Европейската агенция за наркотиците отчита, че през 2024 и 2025 г. фентанил е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас. Първоначално става въпрос основно за София, но през 2025 г. са отчетени фатални случаи и в други градове.

Националният фокусен център за наркотици и зависимости също отчита рязка промяна. През 2024 г. в съдебномедицинските регистри са записани 127 смъртни случая, свързани с дрога. При 53 от тях има потвърдено наличие на фентанил. Година по-рано случаите с потвърден фентанил са били 5.

Така възниква въпросът готови ли сме да се справим с тази нова нарковълна. Отделна зависимост към фентанила, според експерти, няма, но тя е резултат.

„Доколко статистически фентанил участва в изграждането на една зависимост от конкретния зависим - това почти никой не може да каже, ако не се правят някакви конкретни изследвания. Много пъти в подобни разговори на ваши колеги е ставало дума за това, че примерно в Америка има задължителни аутопсии, когато става дума за опит за свръхдоза, и се удостоверява конкретното естество на такова. В България не се прави", обясни Желяз Турлаков, консултант по зависимости.

Така без конкретни данни трудно може да се изолира проблемът. Експерти предупреждават, че не можем да говорим за зависимост към фентанила, без да говорим и за останалите наркотици.

„Проблемът в България е, че това се случва в много ранна възрастова граница. Говорим за деца, защото те са на 14, 15, 16 години. Имат достъп до всякакви вещества, буквално като доставка на пица по домовете. Толкова бързо може да се случи", сподели Турлаков.

„Ние не трябва да говорим за наркотиците, изключвайки всички останали. Най-разпространяваната дрога в момента в България е метамфетаминът, известен с уличния си жаргон. Нови имена като пико, като кристали и всякакви други форми в основата на метамфетамин. То също може да причини много сериозни увреждания както на мозъчната функция на човек и поведението му, но също може да доведе и до фатален край. Така че ние не трябва да изключваме едно или друго вещество, трябва да гледаме нещата в цялост", посочи той.

Голяма част от зависимите дори не знаят, че употребяват фентанил.

„Известният нарколорд, както беше известен, е Ел Чапо. Знаеше се, че е заразил хероина с фентанил. Фентанилът е мощен опиоид, много по-силен от кокаина, близо 50 пъти по-силен. Много малко количество може да предизвика фатален край. Така че самият употребяващ не е много наясно", коментира Желяз Турлаков.

В борбата със зависимостта към наркотици важна роля играе и МВР. На пазара у нас новият моден наркотик се появява съвсем скоро - преди само 3 години.

„В началото на 2024 г. бавно навлиза, като измества хероина от нелегалния пазар, но въздействието му е почти сходно. Почти сходно, но много по-опасен наркотик", каза ком. Станислава Тодорова от СДВР.

По думите й фентанилът е достъпен като цена. „Този наркотик се използва от хора с по-нисък социален статус. Една доза, която варира от 0,07 до 0,10 като количество, струва 5 евро. Вече хероин по-трудно може да се намери, отколкото фентанил", посочи ком. Тодорова.

Профилът на зависимия според органите на реда е следният - не работят и нямат доходи.

„Те в по-голямата част от ежедневието са неадекватни, не може да се разчита на тях и когато дойде моментът да приемат съответната доза, те са безскрупулни да извършват какъвто и да е вид престъпление. Неслучайно, когато задържаме такива лица, те са известни на МВР по различни линии на престъпление", каза ком. Станислава Тодорова.

Но жертвите на наркотика често са и косвени. А зад зависимостта стоят редица причини.

„За 20 години работа със стотици зависими и хиляди зависими, с които съм се виждал,, може би в 90% от случаите те идват от дисфункционални семейства - развод, насилие, алкохолизъм, загуба. Това в много ранен етап изправя човек пред проблем, за който той няма емоционалния и психологически ресурс да се справи. Наркотиците идват „много добре". Така помагат в такива ситуации", обясни Турлаков.

„Когато човек придобие и опит, с това вече много лесно може да се случи, защото веществата, за които говорим, са много силни, много опасни и много тежки последствия остават. Трябва да се работи на всички нива, не само полиция. Полицията може да се грижи до една част на нещата. Но пак казвам - за мен проблемът е на първо място семейството, ранната превенция, ранният опит. В България сме интелигентни и съвременни хора и би трябвало, когато един родител има някакви съмнения, да се обърне веднага за помощ", допълни той.

Днес акциите против разпространение на наркотици са ежедневни. По думите на ком. Тодорова фентанилът навлиза бавно, постепенно и се увеличава.

„Преди два дни колегите от групата за тежки престъпления задържаха купувач, дилър и зареждащия дилъра. Добро количество. Задържаха различен вид наркотици, имаше в тях, но пак най-много бяха дозите с фентанил - 78 броя дози. Сума пари беше иззета", разказа тя.

Експерти казват, че зависим само към фентанил почти няма.

„В повечето случаи те го употребяват в комбинация с други вещества, което пък отговаря на профила на новите зависимости. Нещо, което се повтаря постоянно и аз го повтарям, е това, че са полизависими - експериментират с повече от едно вещество. Комбинацията между фентанил и амфетамини, между алкохол и кокаин, между друг вид наркотик или токсикология с хазарт много често вървят заедно и отключват първото или следващото. Това вече е строго индивидуално", посочи Желяз Турлаков.

„Трябва да се каже просто, че досега при допира с фентанил рискът е изключително висок - всеки трети може да загуби живота си", допълни той.

Остава въпросът дали сме готови да се справим с пандемията „фентанил", или ще започнем да строим кораба след потопа.

бТВ,