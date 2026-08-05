Радев: Край на 15-годишната сага – безценният архив на македонските българи е спасен

След 15 години умуване България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство от користни посегателства,едно безсецно свидетелство на борбите на македонските българи за свобода и национално иденение. За българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и занапред. Това каза премиерът Радев при откриване на заседанието на Министерския съвет.

„Докато някои внушаваха, че сме в изолацията, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ", допълни Радев.

Той обясни, че през миналата седмица България получи 1 милиард евро по ПВУ. Средства за важни проекти - от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия. „В изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. Реформата във ВиК, отпадна въвеждането на такса „водомер", работи се усилено за спасяване на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. Ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания. Търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българския интерес. И в това предоговаряне министрите успяха да го направят. Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане."

Премиерът благодари на служителите на МВР за разбиването на лабораторията на най-смъртоносния наркотик - фентанилът. „Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство и аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо, за да имат нашите деца бъдеще."