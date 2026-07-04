Вътрешен човек замесен в обира в луксозния имот на Кънчо Стойчев Крадците очаквали плячка за милиони, тръгнали си с 90 000 евро и с последната златна българска монета https://crimes.bg/kriminalno/vatreshen-chovek-zamesen-v-obira-v-luksozniya-imot-na-kancho-stoychev-3/196050 Crimes.bg

Дръзкият обир в луксозната къща на социолога Кънчо Стойчев в 5-звездния комплекс Зорница естейт край Мелник най-вероятно е организиран от вътрешен човек. Това е основната версия на криминалистите от Благоевград, ангажирани в разследването на престъплението. Крупният обир се случи през отминалия уикенд, когато ловки крадци проникнаха необезпокоявани на охраняваната територия, нахлуха в дома и отвориха металната каса. Популярният социолог и неговото семейство са били в чужбина по време на обира.

Крадците са задигнали над 90 000 евро в брой, ценни накити, документи и златна възпоменателна монета, пусната от БНБ в края на 2025 г. за 2590 лв. Тежащата над 100 килограма каса е пренесена на верандата, за да се избегнат скритите камери. Разследващите провеждат разпити с полиграф на обслужващия персонал с ежедневен достъп до обекта. Разпитват се градинари, чистачи и готвачи, които вероятно са разполагали с точна вътрешна информация за сейфа.

До крупната кражба се стигнало след слухове за милиони, скрити в имота, породен от скорошна продажба. На 12 декември 2025 г. Кънчо Стойчев финализира сделка за 60 милиона евро, продавайки комплекса на дружеството Изи кредит. Социологът, който изгради имението през 2015 г., запази за себе си най-голямата къща. Този инцидент е първият подобен случай в историята на луксозния комплекс, превърнал се през 2018 г. в част от престижна международна верига.

Източник: Уикенд