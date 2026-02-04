Тройно убийство в планината. За собствеността и стопанисването на хижите

Трагичният инцидент с тримата мъже, намерени мъртви в бившата хижа „Петрохан", отново поставя въпроса за частната собственост и контрола върху туристическите обекти в България.

Трагедията в хижа "Петрохан": Продължава разследването, издирват се свързани лица

В БНТ "Денят започва" Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз, разясни как хижа от стратегическо значение попада в частни ръце и как това влияе върху безопасността и достъпа до обектите. Хижата „Петрохан" се намира на ключов маршрут за туризъм, близо до границата.

За съжаление, това е един процес, който е от 25-30 години тече в България. Тази хижа, няколко думи да кажа за нея, тя е строена през далечната 1977 година, започва на едното строителство и през 1982 година е пусната в експлоатация на един от знаковите маршрути в България, който е не само важен за българския туризъм, но е и за международния туризъм, обясни Венцислав Венев, , председател на Българския туристически съюз.

Според Венев стратегическият обект е преминал в частни ръце чрез туристически дружества, които по-късно са го препродали. Той отбеляза, че през пандемията на COVID-19 хижата вече е била в частни ръце и след това е попаднала под контрола на неправителствена организация, която огради обекта и ограничи преминаването:

Тези момчета веднага заградиха хижите, сложиха табели, в които беше забранено преминаване през района на хижата. Точно в този район обаче преминава и пътеката на Ком-Емине, която е маркирана от нас. И, разбира се, хижата престана да съществува като хижа.

Що се отнася до обитателите на хижата, Венев не може да потвърди личното им познанство с жертвите, но описва тяхното участие при гасенето на пожар.

Последният ми досег с тези хора беше през изминалото лято, през август месец, когато беше възникнал един пожар и ние участвахме в гасенето на този пожар. Те, разбира се, реагираха много адекватно. Бяха дошли тримата, сега не знам дали са били точно тези трима, но три момчета дойдоха и помогнаха в гасенето на пожара, като поеха ангажимента си, че след като ние напуснем района на пожара, те ще следят за неговото, да не би да се възстанови пак огнището.

Венев уточни, че според него нарушения по хижите в Рилските планини няма, особено в обектите, стопанисвани от БТС по ясни договори. Все пак той отбеляза, че някои хижи се стопанисват от дружества, които не са собственици, и добави, че тази тенденция продължава, като документално целите им остават неясни.