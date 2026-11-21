Установени са няколко момичета, жертви на сексуална експлоатация
Някои от тях били непълнолетни към времето на извършването на деянието
ГДБОП проведе специализирана операция по линия „Трафик и експлоатация на хора“, при която са задържани петима души. Полицейската акция е реализирана на 18 ноември 2026 г. едновременно на няколко адреса в София, Варна и Елин Пелин, съобщиха от МВР.
В хода на воденото разследване са събрани данни за съпричастността им към дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел - набиране и използване на лица за развратни действия и проституция независимо от съгласието им, чрез въвеждането им в заблуждение или обещаване на облаги.
При спецакцията са установени няколко момичета, жертви на сексуална експлоатация. Някои от тях били непълнолетни към времето на извършването на деянието.
Установено е, че организираната престъпна група е действала от януари 2024 г. до момента на реализацията.
Досъдебно производство се води под надзора на Софийската градска прокуратура за престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. чл. 159а, чл. 159в и чл. 159г НК.
Трима са привлечени като обвиняеми. С постановления на наблюдаващия прокурор са задържани за срок до 72 часа.
В хода на разследването са иззети мобилни телефони, сим карти и множество документи, съотносими към престъпната дейност на групата. В качеството на свидетели са разпитани 10 лица, част от които пред съдия.