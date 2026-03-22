Трагедията „Петрохан-Околчица“

Вече месец и половина обществото търси отговори за случая, който разтърси всички нас - Петрохан-Околчица. Официалните данни на разследването твърдят, че външна намеса в смъртта на шестимата души, които бяха открити мъртви, няма. Но близките на жертвите продължават да имат съмнения.

Тръгваме по пътя на кемпера - към Врачанския Балкан, близо до лобното място на Христо Ботев, цитиран в последния пост във Фейсбук на Калушев. Стига се по асфалтов път. От там обаче следват 6 километра трудно проходим планински път. Мястото е изолирано и трудно проходимо при тежки зимни условия.

Сигналът до 112 подава мъж отишъл да нагледа дали снегът и вятърът не са нанесли щети по лятната му кошара, която зимата е необитаема. Около мястото има две такива. Само на метри от мястото, на което е бил открит кемперът, виждаме постройка тип кошара. Стигаме до кошарата, на която има надпис, че камера има. Ние камера не виждаме, но ако е имало такава сигурно е запечатала идването на кемпера.

А въпросителните какво се е случило, след като е пристигнал на това място и колко време е престоял в планината са много и не може да се даде отговор какво са правили там.

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, изрази съмнения в данните на разследващите, според които синът й е имал два проектила в главата. В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила.

"В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки", нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. - изследвани и впоследствие - ползвани", се казва в позицията на Ралица Асенова.

Според експерти наличната информация е недостатъчна, за да се вадят крайни заключения. Доцент Милен Иванов обяснява, че в определени ситуации два проектила може да останат в черепа.

"Напълно е възможно. Това е 357 Магнум, поне доколкото разбрах и трите изстрела са произведени с револвер. Проектилът, куршумът на този патрон след като напусне цевта, той е оловен и ако срещне по-твърда кост, напълно възможно е да се раздели на две. Половината от куршума е оловен, другата половина е мелхилорова обвивка и напълно е възможно проектилът влизайки в твърди кости да се раздели на две части. Възможно е да няма изходна рана, защото върхът на куршума е мек и ако той е преминал през няколко твърди кости на черепа скоростта му, респективно кинетичната енергия рязко е намаляла и е напълно възможно да няма изходна рана. Всичко зависи от посоката, с която е произведен изстрелът и през колко от костите минава проектилът", казва доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

Според криминалиста Иван Савов при изстрел от упор това е много трудно.

"При такъв изстрел дори с по-слаб боеприпас се получават характерни наранявания, при които в повечето случаи и почти винаги имаме изходна рана. Поради факта, че става въпрос за голямо напрежение имаме изходна рана с голям диаметър, липса на тъкан, на черепна кутия, тоест част от главата на простреляното лице няма да я има. При тази картина така описана, при наличие на две входни рани и нито една изходна означава, че изстрелите са дадени от по-голяма дистанция", казва Савов.

Съмнения у майката на Златков поражда и изнесената информация относно посоката на изстрела, с който по информация на разследващите се е прострелял Калушев.

"Недоумение буди и фактът как десничарят Иво Калушев е успял да се застреля отдолу и отляво? Това не е моя измислица, това са данни от медицинската му експертиза, която е била готова още в края на февруари", твърди Ралица Асенова.

"Само от така споменатата фраза в експертизата, прочетена без други подробности за това как е намерено тялото, какво е оръжието, в какво положение е било оръжието, след като е произведен изстрелът няма как да направим категоричен извод може или не може. По принцип човек, който е десничар трябва да използва много странен захват на оръжието, за да се простреля отляво надясно", казва доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

"Ако левичар реши да се простреля обикновено входната рана ще бъде от лявата страна. Ако е отдолу обикновено няма кой знае какво значение, тъй като обикновено някакъв вид отклонение от вертикалата би имало", коментира Савов.

При установяването с коя ръка е изстрелът е важно по коя има повече барутни частици.

Часове след откриването на телата, кемперът, в който бяха намерени, беше свален от мястото на собствен ход.

"В този случай няма нещо извънредно. При тази висока обществена значимост и отглас на този случай работят едновременно много следователи и разследващи полицаи едновременно. Така че оглед на местопроизшествието той се извършва максимално бързо. Следите, които изчезват, се фиксират. По-добре е автомобилът да бъде преместен после и да бъде обследван в по-нормална обстановка. При всички обстоятелства са фиксирани всички доказателства, свързани с шофьорската част на автомобила, и ако наблюдаващият прокурор разреши и прецени, че са събрани вече достатъчно доказателства, напълно възможно е той да разреши преместването на този кемпер в място, където вече е по-удобно окончателната му обработка от експерти, разследващи и т.н.", коментира Милен Иванов.

Близо 50 дни след инцидента на хижа Петрохан достъпът все още остава ограничен. Разследването по случая продължава.