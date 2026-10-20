Сириец е намушкал с нож двете момчета пред НДК

Пловдивски криминалисти задържаха 23-годишен сирийски гражданин, заподозрян за агресията с нож срещу две момчета в района на НДК в столицата, съобщиха от МВР.

Инцидентът стана на 16 октомври вечерта, в района на парковото пространство около НДК. Двама младежи на 18 и 19 години бяха намушкани с нож и настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани.

Сириецът е установен на адрес в Пловдив и пребивава в страната ни с хуманитарен статут. Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Столичната дирекция на вътрешните работи, където се води досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.