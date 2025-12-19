С милиони откраднати от Брюксел, Илхан Кючук си купил „умна къща“ в София Източил е над 3 млн. лв. от европарламента чрез менте фактури за наем на офиси, семинари и подкупи, прибирани от асистентите му https://crimes.bg/kriminalno/s-milioni-otkradnati-ot-bryuksel-ilhan-kyuchuk-si-kupil-umna-kashta-v-sofiya-3/180619 Crimes.bg

Българският евродепутат Илхан Кючук, който е разследван за корупция и неправомерно присвояване на големи размери от Европейската прокуратура, е откраднал поне 1,5 милиона евро от Брюксел, а с част от отклонените пари си е купил „умна“ къща в затворен жилищен комплекс в софийския квартал „Симеоново“. Цената на жилището е около 800 000 евро, твърдят запознати.

В началото на седмицата европейският главен прокурор Лаура Кьовеши поиска от Европейския парламент да свали имунитета на Илхан Кючук заради постъпили данни за корупция срещу него, а куриозен момент е, че той самият е председател на правната комисия към европарламента.

От институцията на Лаура Кьовеши отказват да разкрият официално корупционните схеми на Кючук с обяснението, че засега българинът се ползва с презумпцията за невиновност.

Запознат от МВР обаче разкрива, че още преди година – през месец ноември 2024 г., българският европейски прокурор Теодора Георгиева е възложила на Главна дирекция „Национална полиция“ да открие преписка за злоупотреби на Илхан Кючук с пари на Европейския парламент. Престъплението, за което някогашният довереник на Ахмед Доган е проверяван, е източване на крупни финансови средства от Европейския парламент с цел заплащане на партийни служители на ДПС, назначени в разрез със закона за сътрудници в българския офис на евродепутата.

„Данните от полицейската преписка показват, че голяма част от назначените от Илхан Кючук сътрудници към Европарламента в периода 2014-2023 г., са заемали различни платени длъжности в ДПС на местно, общинско и областно ниво – председатели на общински структури, заместник областни управители и младежки председатели. Бяха проведени разпити, извършиха се и документални проверки“, признава столичен криминалист.

Според думите му двама сътрудници на Кючук са пропели и са разказали пред криминалистите как джобният аферист от село Петко Славейково и любовникът му Валентин Тончев са ги принуждавали да надписват фактури за бутафорни социологически изследвания и семинари, а също и за наеми на използвани от евродепутата офиси в България. Свидетелите срещу Илхан Кючук твърдят и друго - че евродепутатът ги е принуждавал да му връщат под масата половината от заплатите, които са получавали по банков път от Европейския парламент.

Твърди се, че единият от пропелите срещу Илхан Кючук е съумял тайно да запише своя среща с неговия любовник Валентин Тончев, състояла се през месец май 2022 г. в Шумен, на която Тончев е прибрал плик с 10 000 евро.

„До този момент са установени пет офиса в България, в които са се помещавали едновременно областните съвети на ДПС и сътрудниците на Кючук - става въпрос за наети помещения във Велико Търново, Кърджали, Бургас, Варна и Русе. Разследването показва, че не става въпрос за административни грешки, а за присвояване на пари в рамките на система, въведена с цел източване на пари от Европейския парламент“, разкрива полицейски служител.

Твърди се, че Илхан Кючук незаконно е назначил любовника си Валентин Тончев за свой съветник в Брюксел, който е прибирал месечна заплата от 8000 евро и е отговарял за изграждането на престъпната схема за отклоняване на пари от Европейския парламент чрез поставяне на над 10 функционери на ДПС на „европейска хранилка“, надписване на фактури за менте семинари, рекламни материали, бутафорни социологически проучвания и наеми на офиси на силно завишени цени, плащани от Европа и използвани за нуждите на деребеите на Ахмед Доган.

Така например е била предоставена фактура за наем на офис помещение в Бургас на централната улица „Александровска“ №9 срещу 7000 лева месечно, като помещението е било използвано изцяло за нуждите на ДПС.

Илхан Кючук незаконно е назначил за свой сътрудник в Европейския парламент бившата областна шефка на младежкото ДПС в Ловеч Виолета Ивайлова, която е прибирала неправомерно 9 години заплата от Брюксел. Почти 3 години в разрез със закона заплата от Европейския парламент е получавал и председателят на младежката структура на ДПС в Плевен Васил Петков, както и Турхан Каракаш, общински съветник на ДПС в община Никола Козлево. Пари от Брюксел незаконно е получавал и Севгин Химли, който, докато е бил сътрудник на Кючук, е бил и държавен служител - работил е в областната дирекция на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ в Шумен. Твърди се, че в периода 2014-2023 г. Кючук е назначил още осем функционери на ДПС за свои сътрудници.

Според сигнал, изпратен до Лаура Кьовеши от неназован бивш асистент на Илхан Кючук, с източените над 3 милиона лева от Европейския парламент, евродепутатът е финансирал покупката на луксозна „умна“ къща в комплекс „Ривър парк“ в софийския квартал „Симеоново“. През декември 2023 г. чевръстият аферист от село Петко Славейково и съпругата му Юзлем се сдобиха с престижния имот на метри от Симеоновския лифт и столичния „Ринг мол", плащайки 314 000 лева за къщата с разгъната площ от 329 кв. м. Интересен детайл е, че съсед на Илхан Кючук в затворения комплекс е контрабандистът Никола Николов - Паскал.

В свое „изявление до медиите Илхан Кючук отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на правната комисия в Брюксел, която трябва да вземе решение за свалянето на имунитета му. „Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, написа във фейсбук профила си българският евродепутат.

Ако бъде признат за виновен в бъдещ съдебен процес, Илхан Кючук рискува присъда до 8 години затвор. Дори и да се размине без осъдителна присъда обаче, Кючук приключва безславно своята европейска политическа кариера. Джобният аферист от село Петко Славейково е трети мандат евродепутат, а в един период даже беше съпредседател на партията на европейските либерали АЛДЕ.

Източник: Уикенд