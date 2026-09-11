Родилка се хвърли от 4-ия етаж на болница в Пловдив, почина на място https://crimes.bg/kriminalno/rodilka-se-hvarli-ot-4-iya-etazh-na-bolnica-v-plovdiv-pochina-na-myasto/200898 Crimes.bg

Имала скандал с бащата на бебето, а преди да скочи, неизвестно как паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата.

Жена на възраст около 30-35 години се хвърли от четвъртия етаж на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив и почина на място. Трагедията св разиграла в следобедните часове вчера, предаде кореспондентът на БГНЕС в Пловдив.

Младата жена била софиянка, но живеела в града под тепетата. Първоначално постъпила в Окръжна болница, била родила преди няколко часа. По непотвърдена информация имала скандал с бащата на новороденото, който не искал да го припознае.

По неизвестни до момента обстоятелства се стигнало до инцидент, при който младата майка паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата.

Била пренасочена към УМБАЛ “Св. Георги”, където била настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия.

Няколко часа след това, жената явно взела решение да сложи край на живота си. Скочила от четвъртия етаж. На място пристигнали полицаи и медици.

Смъртта била констатирана, а тялото - откарано в Съдебна медицина. Работата по случая продължава. Не е ясно какво точно е подтикнало младата майка да сложи край на живота си.IБГНЕС