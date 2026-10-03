93-годишен дядо предаде 3100 евро на ало измамници, куриерът ги занесе в полицията

Мъж от Кърджали предаде в местното полицейско управление 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж.

Човекът бил нает от престъпниците да вземе парите и да ги занесе на определено място, без да знае за схемата, но заподозрял, че е възможно да е въвлечен в измама и вместо това отишъл в РПУ-то.

Сумата е взета на съхранение там, съобщават от пресцентъра на полицията.

Сценарият, по който била подмамена жертвата, е познат на органите на реда. На стационарния телефон на 93-годишен се представил мнимият "инспектор Попов", който съобщил за пътнотранспортно произшествие и поискал парите, с които разполага възрастният мъж, за да не бъдат задържани негови близки. Благодарение на посредника обаче парите не са стигнали до телефонните измамници.

Вчера е регистриран и друг подобен случай - жена на 82 години била подведена, че са необходими пари за операция на близък и предала 4000 евро. След намесата на полицейски служители било установено, че позвъняванията и в двата случая са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства за измама.

От полицията съобщават, че в последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами, които досега са били неуспешни. Призовават се семействата, които имат налични спестявания вкъщи, да предупредят възрастните си близки да не предават пари по никакъв повод на непознати.