Футболният бос Илиян Филипов застрелян пред дома на бременната си любовница

Както вече стана ясно, собственикът на транспортната компания „ПИМК“ и президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов бе застрелян с куршум в главата пред дома на новата си партньорка Весела. Във фаталната нощ на 29 септември 53-годишният бизнесмен гледал мача на националния отбор с Естония, след което освободил охраната си и закарал с автомобила си бременната си приятелка до къща в района на Гребната база в Пловдив. Минути след това тя му се обадила, че около имота се навърта съмнителен мъж с качулка, а при връщането му на място, милионерът е бил застрелян в двора на къщата.

Убиецът Славчо Мегеров избягал през близкия жилищен комплекс „Орхидея“, но е идентифициран и задържан от полицията 20 часа по-късно. Проучва се и версията за престъпление от страст, тъй като Весела, която работи в банкова институция, е имала конфликти с бившия си приятел след разделите си с него заради строителния бос. Убитият милионер няма официално разтурен брак със съпругата си, като оставя след себе си 3 деца и 3 внучета.

Убийството на Филипов е извършено в двора на тази къща между блоковете

Извършеното покушение удивително напомня на екзекуцията на Мартин Божанов – Нотариуса, застрелян през 2024 г. в столицата. При онзи случай сигналът бе подаден със закъснение от съпругата му Гергана Грънчарова, бивш разследващ полицай от ГДБОП, назначена при министър Бойко Рашков. След смъртта на Божанов неговата вдовица се обвързва с бизнес партньора му Николай Филипов, като и при двете убийства наемните извършители използват сходен подход на засада пред домовете на жертвите.

Източник: Уикенд