Арестуваният Славчо Мегера бил трафикант на дрога Илиян Филипов го отстранил преди месеци след сигнал от шефа на ГДБОП Мартин Златков, че го разследват за кражбата на 160 кило кокаин https://crimes.bg/kriminalno/arestuvaniyat-slavcho-megera-bil-trafikant-na-droga-3/202605 Crimes.bg

Арестуваният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов 51-годишен Славчо Мегеров – Мегера е бил замесен в трафик на наркотици. Твърди се, че Мегеров е ползвал камиони на компанията „ПИМК“ за пренос на кокаин. Филипов го отстранил от съвместния строителен бизнес, след като шефът на ГДБОП Мартин Златков го предупредил, че срещу Мегеров тече разследване. Задържаният е бил съдружник във фирмата „Ви Ем Резиденс“ ООД, помещаваща се в базата на пловдивското дружество.

Основна версия за екзекуцията е отмъщение за отстраняването от бизнеса и разбиването на канал за кокаин. Името на Славчо Мегеров се свързва с аферата за изчезнали 160 килограма кокаин през 2025 г., разтоварени в склад на „Некст Лоджистик“. По случая бяха разпитвани братята Митко и Радослав Лебековски, както и управителят Васил Босилкин. Смята се, че откраднатият наркотик е бил пласиран в Сърбия с помощта на Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Данчо Релето.

Във фаталната вечер Славчо Мегеров причакал бившата си партньорка Весела, която е бременна от убития транспортен бос. Жената извикала Илиян Филипов, който при пристигането си бил застрелян с два куршума в главата в двора на къщата. Нападателят избягал през близкия жилищен комплекс „Орхидея“, но е заснет от камери и по-късно задържан. Органите на реда продължават да изясняват цялостните финансови и криминални отношения между двамата мъже.

Източник: Уикенд